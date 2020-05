Vatertag 2020: Den Papa mit witzigen WhatsApp-Sprüchen überraschen

Zu Ehren von Papa

Mit einem lustigen Spruch bei WhatsApp kann der Papa am Vatertag 2020 überrascht werden. Hier eine Auswahl.

Am 21. Mai ist Vatertag .

ist . Wegen der Coronavirus-Pandemie* muss die jährliche Bollerwagen - Tour mit dem Papa kleiner oder sogar ganz ausfallen.

- mit dem kleiner oder sogar ganz ausfallen. Mit einem lustigen Spruch per WhatsApp kann man seinem Vater dennoch eine Freude machen.

Nordrhein-Westfalen - Bollerwagen, Wandern, Bier - Für viele Männer ist das am Vatertag die liebste Beschäftigung. Egal ob mit den besten Kumpels oder dem eigenen Sohnemann. Der 21. Mai gehört den Männern und ist das Gegenstück zum Muttertag Anfang Mai.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag

Der Vatertag in diesem Jahr wird für alle Väter und Jungs jedoch kein gewöhnlicher Vatertag. Denn Vatertag und Christi Himmelfahrt, ein christlicher Feiertag*, der ebenfalls am 21. Mai 2020 stattfindet, fallen mitten in die Coronavirus-Krise. Der freie Tag wird deshalb, ähnlich wie auch schon der Muttertag, wegen des Coronavirus und der Kontaktbeschränkung* etwas anders ausfallen.

Statt eines Besuchs in der Kneipe oder einer Wandertour mit den 20 besten Freunden, sollte der Herrentag bestenfalls im Garten bei einem Grillfest mit den engsten Freunden und Familienmitgliedern gefeiert werden. Manch einer wird sich aber auch dazu entscheiden, wegen der Corona-Pandemie lieber zu Hause zu bleiben. Sollte das der Fall sein, kann man seinen Vater dennoch wissen lassen, dass man an ihn denkt und ihn gerne hat. RUHR24.de* hat dafür die besten Sprüche für WhatsApp zusammengestellt.

Vatertag 2020: WhatsApp-Sprüche mit Humor

In diesen doch etwas bedrückenden Corona-Zeiten ist ein Spruch, der dem Papa ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert, doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Die Grüße für WhatsApp eignen sich, wenn man normalerweise am Vatertag mit dem Vater, dem Bollerwagen und ein paar Flaschen Bier durch die Felder zieht und gemeinsam einen über den Durst trinkt oder einfach Spaß zusammen hat. Ist der Papa ein echter Witzbold, wird man hier fündig:

Hallo Papa, danke für die tollen Gene, durch die ich so gut aussehe. Alles Gute zum Vatertag .

. Vatertag, Vatertag. Für die Leber wird's hammerhart ...! Ich freue mich auf die Bollerwagen - Tour mit dir.



- mit dir. Lieber Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten ! Alles Gute zum Vatertag.

! Alles Gute zum Vatertag. Lieber Papa, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär' ohne mich, gar kein Vatertag für dich!

Papa, du bist mein Walking Dad :-) Alles Gute zum Vatertag.

Vatertag 2020: Sprüche fürs Herz per WhatsApp

Nicht für alle Männer ist der Vatertag eine beliebte Gelegenheit mal einen über den Durst zu trinken. Inzwischen nutzen viele Väter den freien Tag für einen Ausflug mit der Familie. Wenn auch der wegen des Coronavirus in diesem Jahr ausfallen muss, freut sich der Papa sicher über ein paar rührende Worte per WhatsApp - oder vielleicht gerade deshalb:

Ich war vielleicht nicht immer das beste Kind der Welt, das hat dich aber nicht davon abgehalten, der beste Vater der Welt zu sein.

Vatertag hin, Vatertag her, du bist mir wichtiger denn je!



Papa: Berater, Trainer, Bauleiter, Chauffeur, Vorbild, Grillmeister, Rasenmäher, Handwerker und immer für mich da . Danke.



. Danke. Jeder Mann kann zum Vater werden. Ein Super Papa kann aber nur jemand ganz Besonderes sein. So wie du. Alles Gute zum Vatertag!



+ Wegen des Coronavirus muss die Bollerwagen-Tour in diesem Jahr aus oder etwas kleiner ausfallen. © Peter Steffen/dpa

In Reimform: WhatsApp-Grüße zum Vatertag am 21. Mai

Mit einem schönen Reim per WhatsApp kann man jedem eine Freude machen. Vor allem von jüngeren Kindern, egal ob Sohn oder Tochter, kommt das besonders gut an. Wer kein WhatsApp benutzt oder den Papa am Vatertag vielleicht doch persönlich sieht, kann die Sprüche auch wunderbar für eine kleine Grußkarte verwenden. Denn viele Kinder schenken ihrem Vater auch gerne eine Kleinigkeit zum Vatertag:

Du bist einer, der alles kann, du bist für mich der stärkste Mann . Du kannst mich auf Schultern tragen und mit mir über Wiesen jagen. Du kannst kaputtes Spielzeug richten und erzählst viele Geschichten. Zum Dank für alles schenk ich dir einen dicken Kuss von mir!

. Du kannst mich auf Schultern tragen und mit mir über Wiesen jagen. Du kannst kaputtes Spielzeug richten und erzählst viele Geschichten. Zum Dank für alles schenk ich dir einen dicken Kuss von mir! Ich mache es dir oftmals schwer, doch Papa, ich mag dich wirklich sehr.



Wenn ich dich brauche bist du hier, deine Liebe schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Papa ist der Beste , das ist klar!



schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Papa ist der , das ist klar! Ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heute am Vatertag.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag mit einem GIF oder Emoji verschönern

Gerade die Eltern-Generation nutzt Emojis, kurze Videos oder GIFs mehr denn je - manchmal sogar mehr als der jugendliche Nachwuchs. Also warum sich nicht am Vatertag dem Stil des Papas anpassen und die Sprüche mit ein paar Emojis oder einem lustigen GIF verschönern.

Für alle, die es etwas bunter zum Vatertag mögen, eignet sich zum Beispiel das Bier-Emoji oder die Vater-Smileys als eine passende grafische Ergänzung. Aber egal wie: Die Geste zählt. libe

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



Rubriklistenbild: © Silas Stein/dpa, Ina Fassbender/dpa; Collage: RUHR24