Zu arm für eine Woche Urlaub: So viele Deutsche müssen zuhause bleiben

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Allzu gerne verreisen viele Deutsche und entfliehen dem Stress des Alltags. Doch für Millionen Bürger ist dies finanziell gar nicht möglich.

Bremen – Sommer, Sonne, Strand? Nicht alle Deutsche lässt dieser Dreiklang in Vorfreude frohlocken, im Gegenteil: Bei vielen sorgt er wohl eher für Frust. So sind etwa die internationalen Flugpreise jüngst stark gestiegen. Eine große Anzahl an Menschen in der Bundesrepublik kann sich keine Woche Urlaub im Jahr leisten. 21,9 Prozent, oder mehr als jeder fünfte, hatte im Jahr 2022 nicht genug Geld für eine solche Reise übrig. Dies geht aus Eurostat-Daten hervor, welche die Linksfraktion beim Statistischen Amt der Europäischen Union. Ursprünglich hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.

Für viele platzt der Urlaubstraum schon beim Blick auf die Preise für Reisen und Unterkunft. © Christin Klose/dpa-tmn

Für Alleinerziehende ist es am seltensten möglich, eine Woche in den Urlaub zu fahren

Es gibt unter den Betroffenen noch eine Gruppe, für die eine Woche Urlaub quasi ein Ding der Unmöglichkeit darstellt: Bei 42 Prozent der Alleinerziehenden reicht das Einkommen den Daten zufolge nicht für eine Woche Urlaub. Haushalte mit zwei Erwachsenen ohne abhängige Kinder können sich den Urlaub am ehesten leisten.

Für die Linkspartei ist das Ergebnis der Erhebung einen „traurigen Befund“ dar, wie Fraktionschef Dietmar Bartsch äußerte. „Diese Zahlen zeigen, wie tief Deutschland sozial gespalten ist“, so Bartsch gegenüber dem RND. Laut ihm sollte jede und jeder „die Möglichkeit haben, mindestens eine Woche im Jahr in den Urlaub fahren zu können.“ Dafür brauche es laut Bartsch höhere Löhne, auskömmliche Renten, eine konsequente Anti-Inflationspolitik und eine armutsfeste Kindergrundsicherung in der Bundesrepublik.

2011 konnte sich sogar fast jeder Vierte keinen einwöchigen Urlaub leisten

Das Phänomen ist allerdings nicht neu: Im Jahr 2011 konnte sich fast jeder Vierte (22,8 Prozent) keine einwöchige Urlaubsreise leisten. Die Zahlen schwankten darauf folgend in den vergangenen Jahren recht stark. Im Vergleich zum Jahr 2021 gab es einen leichten Anstieg derer, die sich keinen Urlaub leisten können. Damals lag der Anteil bei 19,9 Prozent, es war also auch fast jeder Fünfte. Deutlich geringer war die Zahl in den Jahren 2017 (15,3 Prozent) bis 2019 (12,8 Prozent).

Wenn die Sonne im Sommer ordentlich einheizt, fallen auf dem Balkon und im Garten gerne die Hüllen. Das Bräunen kann aber ganz schön teuer werden. Wer sich indes einen Urlaub leisten kann, freut sich sicher über unsere Guideline zu Reisemängeln. (cgsc)