Unbesorgt im Urlaub: Diese Reise-Versicherungen sollten Sie unbedingt abschließen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Absicherung ist auch im Urlaub wichtig. Dabei gibt es die verschiedensten Arten von Auslandsversicherungen. Doch welche lohnen sich eigentlich?

Syke – In den Sommerferien ist Hochzeit für Urlaube und Reisen, egal ob länger geplant oder Last-Minute. Die Kinder haben Ferien und die Eltern nehmen sich frei, nun geht es endlich auf den langersehnten Trip in die Sonne. Doch auch im Urlaub können unerwartete Ereignisse auftreten, vor welchen man sich absichern sollte. Doch welche Versicherungen gibt es eigentlich und wann braucht man sie? Darüber informiert die Stiftung Warentest.

Auslandskrankenversicherung: Der richtige Schutz im Urlaub

Das wichtigste zuerst: Die Auslandskrankenversicherung. Hierzulande ist in der Regel jeder krankenversichert, egal ob gesetzlich oder privat. Doch nicht in allen Länder gilt dieser Versicherungsschutz. So übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung zwar die Kosten in EU-Staaten oder in Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, doch auch hier gibt es Ausnahmen.

Denn nicht in allen Fällen werden Behandlungen von der gesetzlichen Krankenkasse abgedeckt. Wird man beispielsweise in eine Privatklinik geschickt, werden die Kosten nicht übernommen. Zudem kann passieren, dass an gewissen Medikamenten ein hoher Eigenanteil geleistet werden muss. Ein weiteres Risiko ist, dass die Kosten die lokalen Krankenkassensätze des Reiselandes übersteigen. Auch dann werden diese Kosten nicht übernommen.

Versicherungen für den Urlaub: Gesetzliche Krankenversicherung übernimmt keinen Rücktransport

Von gesetzlichen Krankenkassen nie übernommen wird der Rücktransport in das Heimatland, im Falle einer schweren Verletzung. Die Auslands-Leistungen von privaten Krankenversicherungen sind sehr verschieden, hier sollte geprüft werden, welche Angebote die eigene Krankenkasse macht.

Es gibt zahlreiche verschiedene Reiseversicherungen. Doch welche lohnen sich wirklich? © Imago/Bihlmayerfotografie

Eine Reisekrankenversicherung kann also in bestimmten Fällen sicher Sinn ergeben. Vor allem außerhalb der EU ist sie fast unabdingbar. Die meisten Behandlungen sowie Krankenkassensätze übersteigende Kosten werden übernommen. Zudem in manchen Fällen auch der Rücktransport in die Heimat.

Die wichtigsten Versicherungen für den Urlaub: Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung

Eine weitere Versicherung, die für den Urlaub abgeschlossen werden kann, ist die Reiserücktrittsversicherung. Sie kommt bereits vor der Reise zum Tragen. Wird sie nicht angetreten, werden Stornokosten übernommen. Die Reiserücktrittsversicherung kann in Kombination mit der Reiseabbruchversicherung genutzt werden. Sie zahlt die aufkommenden Kosten bei Unterbrechen, Abbrechen oder ungeplantem Verlängern der Reise.

Private Haftpflichtversicherung: Auch im Urlaub wichtig

Zudem ist im Ausland ebenfalls eine private Haftpflichtversicherung nötig. Denn schädigt man eine andere Person, muss für die entstehenden Kosten aufgekommen werden, dies gilt auch in anderen Ländern. Eine private Haftpflichtversicherung muss jedoch nicht separat für den Urlaub abgeschlossen werden. Sie sichert weltweit ab.

Mallorca-Police als Ergänzung zur Kfz-Haftpflichtversicherung

Zu guter Letzt gibt es die Mallorca-Police. Was kurios klingt, ist vor allem für Nutzer von Mietautos von Vorteil. Denn die Versicherung sichert Mietwagen zusätzlich ab. Nicht immer reichen Kfz-Haftpflichtversicherungen im Ausland aus, um Forderungen von Geschädigten abzudecken. Schäden bis zu 9 Millionen Euro werden von der Mallorca-Police abgesichert.

Die gute Nachricht: Die Versicherung ist oft bereits in der Kfz-Haftpflichtversicherung enthalten. Ist dies nicht der Fall, kann man sich vor der Reise versichern. Mögliche Ansprechpartner sind hier beispielsweise der Reiseveranstalter oder ein Kfz-Versicherer. Der Urlaub mit dem Auto kann aber auch auf andere Weise teuer werden. Denn in jedem Land gelten andere Maut Regeln. Die Alternative dazu wäre die Reise mit dem Zug.