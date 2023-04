Osterurlaub 2023 in den Niederlanden: Neues Gesetz! Diese Änderungen gelten

Von: Carolin Gehrmann

Urlauber, die es zu Ostern in die Niederlande zieht, sollten wissen, dass Einkaufen wegen des neuen Pfandgesetzes ab jetzt deutlich teurer sind. Was es im Osterurlaub zu beachten gibt.

Den Haag/Bremen – Pünktlich zum Beginn der Osterferien in Niedersachsen gibt es eine Änderung in einem der Nachbarländer: In den Niederlanden gibt es bald Pfand auf Dosen. Viele Urlauber aus Bremen und Umgebung zieht es über Ostern an die niederländische Nordseeküste. Ein Abstecher über die niederländische Grenze war auch deshalb beliebt, weil man sich günstig mit Getränkedosen eindecken konnte – und zwar pfandfrei. Doch mit dem unbeschwerten Dosentourismus in das Nachbarland ist ab jetzt Schluss.

Wie viel Pfand man in den Niederlanden an Ostern 2023 auf Getränke zahlt

Wer über Ostern 2023 vorhatte, in den Niederlanden am Strand oder vor dem Wohnmobil zu grillen und dabei ein kühles Getränk zu genießen, der kann das zwar weiterhin tun, sollte aber die Neuerung beim Dosenpfand beachten. Auf Limonade, Wasser, Saft, Bier, Energydrinks in Dosen fallen ab jetzt nämlich 15 Cent Pfand an. Das ist zwar ein etwas kleinerer Betrag als in Deutschland, dennoch sollte man sich für den Osterurlaub 2023 darauf einstellen, dass Einkaufen ab jetzt etwas teurer wird. Für kleine Plastikflaschen werden in den Niederlanden schon seit 2021 15 Cent Pfand erhoben, für große Flaschen zahlt man dort – wie bei uns – 25 Cent.

Pfandfreie Dosen waren ein beliebtes Mitbringsel von Urlaubern in den Niederlanden. © Gregor Fischer/dpa

Osterurlaub 2023: Pfanddosen in den Niederlanden erkennen

Man erkennt die neuen, pfandpflichtigen Dosen an einem speziellen Logo mit dem Aufdruck „Statiegeldblik”, was Pfanddose bedeutet. Noch sind aber nicht alle Dosen mit diesem Logo ausgestattet, denn alte Bestände dürfen in den Märkten zunächst noch abverkauft werden – solange der Vorrat reicht. Diese können Schätzungen zufolge noch mehrere Wochen zu ergattern sein, schreibt die Zeitung Rheinische Post. Es lohnt sich also, im Osterurlaub 2023 die Augen aufzuhalten – vielleicht findet man noch so ein pfandfreies Osterei im Supermarkt.

So kann man einerseits etwas Geld sparen – und den von vielen als lästig empfundenen Gang zum Pfandautomaten vermeiden. Doch der Umwelt tut man mit dem Dosenpfand im Übrigen etwas Gutes. Rund zwei Milliarden Getränkedosen werden jährlich in den Niederlanden verkauft, von denen nach Schätzungen von Umweltorganisationen rund 150 Millionen in der Natur landen, wie die Zeitung berichtet. Das Ziel der neuen Pfandregelung ist dem zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft zufolge, dass künftig weniger Dosen einfach liegengelassen oder weggeworfen werden und eine höhere Recyclingquote erreicht wird.

Osterurlaub 2023 in den Niederlanden: Wo man die Dosen abgeben kann

Die Niederlande schließen sich mit der Neuregelung Deutschland, Finnland, Norwegen und Dänemark an, wo bereits ein Dosenpfand erhoben wird. Abgeben kann man die Dosen gegen einen Pfandbon im Supermarkt, an Tankstellen oder Bahnhöfen – allerdings geht das nur innerhalb der Niederlande. Da es noch keine einheitliche europäische Regelung beim Pfand gibt, kann man die leeren Büchsen nicht mitnehmen und im Heimatort abgeben. Das heißt: Vorräte entweder vor Ort austrinken, gleich weniger kaufen oder auf das Rückgeld für sein Leergut verzichten. (Carolin Gehrmann)