Urlaub 2023: Werden Mietwagen wieder rar – und teuer?

Wer 2023 in den Urlaub fährt, muss sich mitunter auch mit einem Mietwagen beschäftigen. Sind diese überhaupt ausreichend verfügbar – und bezahlbar?

Wer in der Urlaubsplanung steckt, sollte beim Mietwagen Gas geben. Denn ganz so entspannt wie erhofft scheint der Mietwagenmarkt auch im Sommer 2023 nicht.

Bremen – Wohin geht es im Urlaub 2023? Von wann bis wann geht der Urlaub? Bus, Bahn oder Flieger? Hotel, Ferienwohnung oder AirBnB? Und dann kommt auch noch die Frage nach dem Mietwagen auf. Wie beim Flug oder beim Hotel sollte auch bei der Buchung des Mietwagens nicht zu lange gewartet werden.

Denn die Nachfrage bestimmt das Angebot. Die Preise sind nach wie vor auf einem hohen Niveau und Reisende dürfen nicht erwarten, dass sie vor Ort ihr Wunschauto bekommen. Gerade bei kleinen Autos bleibe die Lage im Mietwagensommer 2023 angespannt, sagt Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars.

Urlaub und Mietwagen: ein Auf und Ab in den vergangenen Jahren

Während der Sommer-Saison 2020 befanden sich die meisten Mietwagen ob der Corona-Pandemie im Dornröschenschlaf auf dem Hof der Flottenanbieter. Da kaum ein Verbraucher in den Urlaub fuhr, gab es viele Fahrzeuge und eine extrem geringe Nachfrage. Flottenanbieter stornierten in Folge Neufahrzeug-Bestellungen und verschmälerten ihren Fuhrpark.

Als die Menschen dann wieder in den Urlaub fahren durften, stieg die Nachfrage. 2022 soll sich der Markt auf einem Rekord-Niveau befunden haben, berichtet SWR3. Es waren kaum Mietwagen im Angebot. Nachbestellungen gestalteten sich wegen der Lieferkettenproblematik schwierig. Besonders Kleinwagen soll es überproportional betroffen haben. Normalisiert sich in der Saison 2023 die Lage wieder?

Urlaub 2023: Wie schaut es mit den Preisen und Verfügbarkeit für Mietwagen aus?

Die Experten von Sunny Cars rechnen mit einer Entspannung der Lage. Auch wenn die Nachfrage nach Mietwagen weiter ansteige, biete der Markt voraussichtlich insgesamt genug Fahrzeuge. Mieter sollten allerdings flexibel sein, was das Auto angeht. Nicht immer ist das Wunschauto vor Ort verfügbar. Mit einzukalkulieren sind auch die preislichen Schwankungen, die es innerhalb einzelner Länder je nach Region geben kann.

Marion-Maxi Hartung vom ADAC erklärt im Interview mit dem SWR: „Die absoluten Spitzenpreise, die wir wie letztes Jahr im August gesehen haben, die wird es nicht mehr geben.“ Auf das Niveau von vor der Pandemie würden die Preise aber trotzdem nicht mehr fallen. In Europa sollen die Preise für Mietwagen besonders in Portugal angezogen haben. Wie n-tv berichtet soll es hier ein Plus von 24 Prozent geben.

Wer noch einen Mietwagen für den Osterurlaub 2023 buchen möchte, sollte sich beeilen. Denn diese Regionen zählen zu den beliebtesten Destinationen Osterferien 2023.

Überblick für den Urlaub 2023: Wo sind jetzt schon die meisten Mietwagen gebucht?

Mit Blick auf aktuelle Zahlen belegt Sunny Cars, dass es bei der Buchungssituation einen merklichen Anstieg gibt. Verglichen mit Daten aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum läge die Anzahl der Buchungen bereits im Januar um rund 75 Prozent höher.

Da sich viele Menschen wieder für Fernreisen entscheiden, gibt es einen merklichen Anstieg der Leihwagenbuchungen in Ferndestinationen: Die USA legten demnach um 73, Kanada um 118 und Südafrika um 191 Prozent zu. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt rund neun Tage, die Vorausbuchungen sollen rund 67 Tagen vor der Reise getätigt sein.

Last Minute Schnäppchen vor Ort sind eher ungewöhnlich. Sinnvoller ist es, den entsprechenden Mietwagen mit dem richtigen Versicherungspaket in Ruhe von daheim aus zu buchen. So lassen sich auch Angebote mehrerer Anbieter in Ruhe vergleichen. Vor Ort steht zudem ein Mietwagen zur Verfügung.