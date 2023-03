Nicht ohne meinen Hund: Die besten Campingplätze für Urlaub mit dem Vierbeiner

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Beim anstehenden Urlaub muss der Hund nicht zu Hause bleiben. Immer mehr Campingplätze in Europa bieten hundefreundliche Ausstattung an.

Berlin – Zwischen Strand und Berggipfeln planen die Deutschen auch in diesem Jahr wieder Urlaub. Trotz Inflation könnte nach Angaben der Stiftung für Zukunftsfragen 2023 sogar zum Rekordjahr werden. Mit einigen Tipps lässt sich bei der Urlaubsbuchung sogar richtig Geld sparen.

Urlaube mit Wohnmobil, Wohnwagen oder ausgebautem Van sind dabei besonders beliebt. Der Campingtourismus boomt in Deutschland, hieß es seitens des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). Bis Oktober 2022 gab es bereits fast 40 Millionen Übernachtungen. Schon in wenigen Wochen startet die Camping-Saison 2023. Ein großer Vorteil im Vergleich zu Reisen mit dem Flugzeug: Beim Camping muss der Familienhund nicht zu Hause bleiben.

Camping mit Hund: Darauf sollten Sie achten

Damit sich Vierbeiner und Besitzer bei diesem Reiseerlebnis wohlfühlen, gilt es einiges zu beachten. Bevor Sie einen Campingplatz ansteuern, sollten Sie sich darüber schlaumachen, ob Hunde grundsätzlich erlaubt sind. Zudem gilt auf den meisten Plätzen eine Leinenpflicht.

Selbstbeteiligung oder mehr zahlen aufgrund des Alters: Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung Fotostrecke ansehen

Urlaub mit Hund: Geeignete Camping-Plätze über Reiseportale finden

Für den Urlaub mit dem treuen Begleiter eignen sich vor allem hundefreundliche Campingplätze mit entsprechender Ausstattung, etwa Hundeduschen und -toiletten, genügend Auslaufmöglichkeiten oder ein Hundestrand. Die Plätze lassen sich über spezielle Camping-Portale wie hundefreundliche-campingplaetze.de, camping.info.de oder hunde-erlaubt.de finden. Auch beim BVCD kann die Suche auf hundefreundliche Plätze begrenzt werden.

Da sich diese Art des Reisens zunehmender Beliebtheit erfreut, empfiehlt sich hier vor allem eins: schnell buchen. „Camping mit Hund liegt im Trend. Beliebte Campingplätze sind für die Hauptsaison und gerade innerhalb der Schulferienzeiten sehr früh ausgebucht“, erklärte Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von Camping.info, gegenüber Reisereporter.

Es gibt immer mehr Camping-Plätze, die den Urlaub mit Hund ermöglichen. © imago

Urlaub mit Hund: Die besten Campingplätze in Europa

Beim Reiseportal Camping.info können Nutzer die Plätze nach der Hundefreundlichkeit bewerten. Zudem lässt sich anzeigen, welche Ausstattung auf den jeweiligen Plätzen verfügbar ist. Diese Campingplätze schnitten dem Portal zufolge am besten ab:

Deutschland – Camping am Königsberg (Rheinland-Pfalz) – 4,9 von 5 Punkten

Deutschland – Campingpark Erfurt (Thüringen) – 4,9 von 5 Punkten

Österreich – Camping Sonnenland (Burgenland) – 4,9 von 5 Punkten

Österreich – Camp MondSeeLand (Oberösterreich) – 4,8 von 5 Punkten

Niederlande – Papillon Country Resort (Overijssel) – 4,7 von 5 Punkten

Niederlande – Camping Vreehorst (Gelderland) – 4,7 von 5 Punkten

Italien – Campeggio Europa Silvella (Lombardei) – 4,7 von 5 Punkten

Italien – Camping Fossalta (Venetien) – 4,2 von 5 Punkten

Kroatien – Autocamp Tabor (Dalmatien) – 4,5 von 5 Punkten

Kroatien – Lopari Camping Resort (Kvarner) – 4,4 von 5 Punkten

Von der Hundefreundlichkeit abgesehen, liegen die beliebtesten Campingplätze Deutschlands vor allem an der Ostsee, zum Teil aber auch in Bayern. (kas)