So wird der Urlaub 2023 zum Highlight: Fünf beliebte Ziele für eine Reise in Deutschland

Nicht nur das Ausland lockt mit schönen Zielen für den Urlaub 2023, auch in Deutschland gibt es viele schöne Urlaubsorte, die es zu entdecken gilt.

Hannover – Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Um einen schönen Urlaub 2023 zu verbringen, ist es nicht immer notwendig, gleich ins Ausland zu reisen. Für Verbraucher gibt es auch in Deutschland viele Urlaubsorte und Reiseziele, die schön sind und entdeckt werden wollen. Das sind die fünf beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen in ihrem Heimatland.

Urlaub 2023: Des Deutschen liebstes Reiseziel in Deutschland zum Urlaub 2023 ist die Ostsee

Das liebste Reiseziel der Deutschen, wenn sie im eigenen Land reisen, ist und bleibt die Ostsee. Gerade auch deswegen, weil dieser Landstrich in Deutschland im Urlaub 2023 für jeden etwas zu bieten hat – und zwar für jedes Alter. Strände laden zum Entspannen und Spazieren ein, die seichte Ostsee zum Baden. Wer etwas Kulturelles erleben möchte, für den sind beispielsweise die Störtebeker-Festspiele auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern die erste Adresse. Aber auch die Seebäder mit ihren sanierten Altbauten und ansprechender Architektur laden zum Bummeln ein.

Doch nicht nur das Festland mit seinen mehr als 2000 Kilometern Ostseestrand und Rügen mit seinen Kreidefelsen sind die Renner an der Baltischen See. Wer der ganzen Hektik ein bisschen entfliehen möchte, der urlaubt auf dem kleinen und gemütlichen Hiddensee – und das auch noch ohne Auto. Etwas weiter im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern findet sich auch noch die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, die bei Überfahrt mit dem Auto stellenweise anmutet wie eine Karibikinsel.

Und auch für Städteliebhaber lässt sich in direkter Umgebung der Ostsee einiges finden. Rostock beispielsweise hat zwar nicht den besten Ruf, aber ist man erst einmal in der Stadt, wird man von ihrer Schönheit geradezu erschlagen. Gepflasterte Gassen, sanierte Altbauten und historische Gebäude runden das Ganze ab. Daneben gibt es weitere schöne Städte, die erkundet werden möchten: Kiel, Lübeck, Wismar oder Stralsund sind die beliebtesten. Doch auch die Herzogsstadt Wolgast oder Hansestadt Greifswald locken mit reizvollen Gassen und klassischem Ambiente.

Der Schwarzwald lockt beim Urlaub 2023 mit dichten Wäldern, hohen Bergen und malerischen Seen

Urlaub am Titisee oder doch lieber einen Städtetrip nach Freiburg im Breisgau mit seinem schönen Münster? Auch der Südwesten Deutschlands hat mit Baden-Württemberg einiges zu bieten. Neben der Schwäbischen Alb lockt hier vor allen Dingen der Schwarzwald die Besucher mit seinen Wäldern, Bergen und Seen. So kommen im Sommer viele Naturliebhaber und im Winter vor allen Dingen die Wintersportler auf ihre Kosten. Bei gutem Wetter lohnt auch ein Aufstieg auf den Feldberg, von wo aus man einen herrlichen Blick bis auf die Zugspitze und den Mont Blanc haben kann.

Neben einer ausgedehnten Wanderung im Sommer locken auch etliche Badeseen mit schönen Badestellen zum Entspannen. Neben dem bekannten Titisee in Titisee-Neustadt gilt es mit dem Schluchsee den größten See im Schwarzwald zu erkunden. Daneben lockt beispielsweise mit dem Rheinfall in Schaffhausen der größte Wasserfall in Europa und der Europapark in Rust lässt Kinderaugen strahlen.

Urlaub 2023: Die Mecklenburgische Seenplatte in McPomm lockt zum Entspannen und Natur erleben ein

Wer es richtig naturnah mag, der ist in der Mecklenburgischen Seenplatte richtig. Perfekt geeignet ist sie für einen Bootsurlaub, da über die Wasserstraßen eine Fahrt durch Brandenburg bis nach Berlin und auch noch weiter möglich ist. Das beste: Hier kann man ein Hausboot anmieten – ohne Bootsführerschein. Mit der Müritz lockt der größte Binnensee auf deutschem Boden und mit dem Müritz-Nationalpark wartet ein UNESCO-Weltkulturerbe auf die Urlauber.

Wer sich nicht für Wassersport auf einem der 1100 Seen begeistern kann, aber leidenschaftlich gern die Wanderschuhe schnürt, ist in der Mecklenburgischen Seenplatte ebenfalls richtig. Dichte Wälder, kilometerlange Wanderwege laden zum Erkunden ein und etliche Schlösser sowie Herrenhäuser gibt es zu sehen. Regelmäßig locken im Juli die Festspiele im Schlossgarten der Residenzstadt Neustrelitz.

Der Bayerische Wald ist einziger Urwald in Deutschland – Familie, Radtouren und Aktivurlaub im Sommer 2023

Im Südwesten der Republik ruft mit dem Bayerischen Wald der einzige Urwald in Deutschland, gleichzeitig handelt es sich um die größte Waldlandschaft in ganz Mitteleuropa. Hier finden sich neben Hotels auch viele kleine Unterkünfte und Hostels. Wer hier urlaubt, der kann sich auf einen entspannten Familienurlaub freuen. Für Aktivurlauber locken in Bayern viele Rad- und Wandertouren.

Aber auch Wintersportler kommen hier natürlich voll und ganz auf ihre Kosten. So lockt mit dem Großen Arber der höchste Berg im Bayerischen Wald zum Skifahren und Rodeln. Bekannteste Wintersportorte sind Zwiesel und Bodenmais.

Urlaub 2023: Die Nordsee lockt mit langen Sandstränden und maritimen Städten

Als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen darf die Nordsee in Niedersachsen und Schleswig-Holstein natürlich nicht fehlen in der Liste. Hier locken die Inseln in der Nordsee – etwa Sylt oder Norderney –, aber auch auf dem Festland lässt es sich beispielsweise in den bekannten Strandbädern wie Neuharlingersiel oder Bensersiel sehr gut aushalten.

Besonders beliebt bei einem Urlaub an der Nordseeküste: ein Ausflug auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Von Cuxhaven aus gibt es eine regelmäßige Fährverbindung nach Helgoland. Daneben lädt Cuxhaven auch gleich zum Verweilen ein. Mit seinen schnuckeligen Gassen und Parks lässt es sich hier herrlich entspannen. Mit Hamburg wartet hier nicht nur das Venedig des Nordens auf einen Besuch, im geheimen Ranking handelt es sich hier auch um die schönste Stadt Deutschlands.

