Yorma‘s wurde von Yorma Eberl in Bayern gegründet: Seltenes Foto zeigt die Bosse der Kette

Die Kette Yorma‘s kennt in Deutschland wohl jeder – ihre Bosse aber nur die Wenigsten. Ein altes Foto zeigt die beiden. Und wussten Sie, dass der Ursprung des Unternehmens in Bayern liegt?

Plattling – Die Imbiss-Kette Yorma‘s zählt zum Alltag vieler Pendler im Nah- und Fernverkehr. Schließlich ist sie an vielen großen Bahnhöfen vertreten. Kulinarische Hochgenüsse sind bei Yorma‘s zwar eher nicht zu erwarten, dafür aber Kaffee, Snacks, Obst und Getränke zum relativ günstigen Preis – eben alles, was man für eine kürzere oder längere Zug-Reise benötigt.

Yorma‘s entstand 1985 in Bayern – bei Gründer Yorma Eberl

Was aber viele nicht wissen: „Yorma‘s“ ist keineswegs ein Fantasiename. Vielmehr ist die Kette nach ihrem Gründer benannt, der den Namen Yorma Eberl trägt. Er legte den Grundstein für sein Snack-Imperium schon im Jahr 1985, als er – so schildert es das Unternehmen auf seiner Homepage – die Bahnhofsgaststätte in Plattling (Niederbayern) übernahm. Vier Jahre später stieß Karl Kraft dazu. Warum ihre Kette nicht Karl’s, sondern Yorma‘s heißt, ist naheliegend – der tatsächliche Name ist einfach klangvoller.

Das Duo – beide Jahrgang 1957 – begann zu expandieren, etwa nach Coburg und Heilbronn. Längst ist Yorma‘s, das seit 2001 als Aktiengesellschaft firmiert, nicht mehr nur im süddeutschen Raum vertreten. Insgesamt 61 Standorte gibt die Homepage an, davon liegen satte acht in München.

Yorma‘s-Bosse halten sich im Hintergrund – gaben aber einst Einblicke

Anders als andere Firmengründer wie Trigema-Boss Wolfgang Grupp, der kaum eine Talkshow scheut, halten sich die Yorma‘s-Chefs eher im Hintergrund. In einem Fotoarchiv finden sich aber alte Bilder der beiden: Sie posierten 2006 in der Filiale im Münchner Hauptbahnhof. Die SZ probierte es 2017 mit einer Interview-Anfrage und blitzte ab. Man fühle sich geehrt, vertrete jedoch die Philosophie, „medienwirksam möglichst hintergründig aufzutreten“.

Ein Uralt-Interview mit der Welt am Sonntag aus dem Jahr 2006 gibt vage Einblicke in das Geschäftskonzept von Yorma‘s. „Unser Lieblingsstandort ist zwischen einem McDonald‘s und einem Bäcker“, so Kraft damals. „Wir erwarten zwar nicht, dass der Kunde täglich bei uns kauft – aber er kauft bei uns.“ Damals zeigte sich Yorma Eberl stolz, die Hanesaten für einen bayerischen Snack begeistert zu haben. „Die Butterbrezn gehen in Hamburg mittlerweile weg wie warme Semmeln.“ Das dürfte sich bis heute nicht geändert haben.

Yorma‘s: Günstige Preise werden durch hohe Schlagzahl erkauft

Alles prächtig also bei Yorma‘s? Nicht immer. Erst kürzlich handelte sich die Kette eine Klage ein. Und auch wenn durch öffentliche Aushänge für die Arbeitsbedingungen geworben wird, ziehen etwa bei kununu.com viele Personen, die dort nach eigenen Angaben beschäftigt sind oder waren, vom Leder: „Unprofessionell und arrogant, jedem geht es nur um Zahlen“, heißt es. Auch werden „Kommunikation, Führungsstil, Gehaltsdumping“ bemängelt. Selbst wenn man bedenkt, dass es entsprechende Kritik bei vielen Unternehmen gibt: Wer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon mal bei der Arbeit zugesehen hat, erkennt schnell, dass die günstigen Preise wie so oft in der Systemgastronomie mit mindestens einer hohen Schlagzahl erkauft werden. Auch Le Crobag ist an vielen Bahnhöfen vertreten - und das Logo macht viele bei jedem Anblick stinkig. (lin)