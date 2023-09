Ungesunder Snack? Zu welchen Chips-Alternativen man besser greift

Von: Teresa Knoll

Teilen

Chips sind wohl einer der beliebtesten Snacks. Schnell ist beim Fernsehabend eine ganze Tüte geleert. Lesen Sie hier, wie gesund oder ungesund der Snack wirklich ist:

Wer kennt es nicht: Ein gemütlicher Abend auf der Couch oder mit guten Freunden beim Spieleabend – und schon sind eine oder mehrere Tüten Chips und Knabberkram leer. Dabei hatte man sich doch vorgenommen, diesmal nur ein paar zu essen. Statt Chips gibt es deutlich bessere Alternativen.

Was genau so ungesund an Chips ist und was passieren kann, wenn man sie jeden Tag isst, verrät HEIDELBERG24.

Es ist keine gute Idee, jeden Tag Chips zu essen. Für eine ausgewogene Ernährung ist der Snack völlig unnötig und sollte nur ab und an verzehrt werden. (resa)