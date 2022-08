Überraschendes Ranking: Diese Automarken fahren Verkehrssünder häufig

Von: Tobias Becker

Teilen

Wer zu schnell fährt, bekommt schnell Punkte in Flensburg. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wer sich beim Autofahren nicht an Regeln hält, bekommt Punkte in Flensburg. Lesen Sie hier, welche Automarken am häufigsten vertreten sind:

Mehr zum Thema Porsche, Audi und Co.: Diese Automarken sammeln die meisten Punkte in Flensburg

Der Bußgeldkatalog beinhaltet nicht nur Geldstrafen, sondern auch Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. Die gibt es beispielsweise für zu schnelles Fahren, zu dicht auffahren und andere Verkehrssünden. Nun hat das Vergleichsportal Verivox ein Ranking der Automarken, die am häufigsten von Punktesammlern gefahren werden, aufgestellt - mit einem überraschenden Ergebnis.

echo24.de verrät, welche Automarken Verkehrssünder am häufigsten fahren.

Das Fahreignungsregister hieß bis vor wenigen Jahren noch Verkehrszentralregister. 2014 wurde es dann umbenannt. (tobi)