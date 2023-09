„Trotz Unfall cool geblieben“: Edeka wirbt mit Scholz im Piraten-Look

Von: Romina Kunze

Wer am Wochenende keine Nachrichten verfolgt hatte, musste am Montag zweimal hinschauen: Kanzler Scholz mit Augenklappe. „Cool“ bleibt er laut Edeka trotzdem.

Syke – Lachen ist die beste Medizin, so sagt man. Das dachte sich wohl auch der Bundeskanzler und lud nach seinem folgenschweren Sturz beim Joggen zum Witzeln auf seine Kosten ein. In Zeiten von Social Media haben die Reaktionen auf den „einäugigen“ Olaf Scholz (SPD) natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Darunter auch von Einzelhändlern.

„Bin auf die Memes gespannt“: Bundeskanzler Scholz forderte Edeka und Co. heraus

Am Samstag (2. September) verletzte sich Olaf Scholz bei einer Jogging-Runde durch den Wald, zum Wochenbeginn bekommen die Bundesbürger seine Blessuren zu Gesicht, nachdem sich das Staatsoberhaupt auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) mit Augenklappe präsentiert. „Wer den Schaden hat...“, setzt Scholz in seinem Tweet an und überlässt es findigen und kreativen Menschen für den Spott zu sorgen.

„Bin gespannt auf die Memes“, schickt er für alle hinterher, die die Redewendung nicht kennen. Humor ist schließlich, wenn man trotzdem lacht. Zumal die Verletzungen schlimmer aussähen als sie letztlich seien, versichert Scholz.

Bundeskanzler Scholz wird zur Werbefigur für Edeka - „Trotz Unfall cool geblieben!“

Neben offensichtlichen Anspielungen, der SPD-Politiker sei kurzerhand zur Piraten-Partei übergelaufen sowie vermeintlichen Cameo-Auftritten im Film „Pirates of the Carribean“ („Fluch der Karibik“), lässt sich auch die Supermarkt-Kette Edeka nicht zweimal bitten. Die Steilvorlage des Bundeskanzlers nutzt deren PR-Abteilung für einen kleinen Werbe-Gag.

„Trotz Unfall cool geblieben!“, schreibt Edeka auf deren Facebook-Seite, um die Eis-am-Stiel-Mischung der Eigenmarke „Gut und Günstig“ zu vermarkten. Mit den „neuen Sorten“ des Piratenschatzes ist der Werbeträger wider Willen allerdings nicht gemeint; die „neunmal Eisvergnügen“ verteilen sich auf die vier anderen dargestellten kühlen Kreationen.

Scholz-Scherz von Edeka kommt nicht überall gut an: „Sollte nicht auf jeden Zug aufspringen“

Trotz über 700 Likes und Lach-Emojis kommt der Marketing-Gag nicht bei jedem Facebook-Nutzer gut an. „Man sollte nicht auf jeden Zug aufspringen beziehungsweise nicht immer versuchen, es jedem recht zu machen“, findet einer nüchtern. Zum Lachen ist auch einem anderen eher nicht zumute. Dem Scholz-Scherz zollt er zwar gebührenden Respekt, doch der Ärger über den Schwund im Edeka-Sortiment infolge der Streitereien mit Markenherstellern hängt dann noch zu sehr nach.

Edeka nutzt Olaf Scholz mit Augenklappe für einen Werbegag. © Montage: dpa/Sven Hoppe/Imago

Auch eine andere gutgemeinte Aktion von Edeka ging zuletzt ordentlich nach hinten los; der Lebensmittel-Händler wollte gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen, herauskam dabei nach Meinung der Verbraucherzentrale plumpes „Greenwashing“. Hoffnung, dass sich des Kanzlers „Piratenschatz“ aber doch noch gut verkaufen wird, gibt es aber: Da spielt sicherlich auch der Wetter-Umschwung samt Sommer-Comeback dem Einzelhändler in die Karten. (rku)