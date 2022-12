Trinkgeld für Post- und Paketboten: Ist das erlaubt? Und wenn ja, wie viel?

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Gerade zur Weihnachtszeit ist die Arbeitsbelastung von Paket- und Postboten immens. Warum also nicht mit einem Trinkgeld erkenntlich zeigen?

Berlin – Weihnachtszeit ist Paketzeit – und die Paketboten von DHL, Hermes, DPD & Co. haben alle Hände voll zu tun. Denn statt bei Kälte durch die Stadt zu laufen, bestellen viele ihre Geschenke lieber direkt online. Nicht erst seit Corona sind die Deutschen beim Bestellen im Internet Weltmeister.

Die Arbeitsbelastung der Boten steigt – Überstunden und Dauerstress sind keine Seltenheit – doch wer seinem Zulieferer etwa Gutes tun will, sieht sich mit zwei Fragen konfrontiert: Ist es überhaupt erlaubt, dem Post- oder Paketboten Trinkgeld oder Geschenke zu geben? Und wenn ja, wie viel ist angemessen?

Trinkgeld für Post- und Paketboten: Ist das überhaupt erlaubt?

Da es keine einheitliche Regelung für Geschenke und Trinkgeld gibt, muss die Frage geklärt werden, ob Post- und Paketboten Geschenke und Trinkgeld überhaupt annehmen dürfen. Das ist je nach Unternehmen unterschiedlich festgelegt. Allerdings: Es darf keine Gegenleistung erbracht werden, denn das gilt dann als Bestechung.

Die meisten Zustellungs-Unternehmen gestatten es ihren Mitarbeitern, Geschenke und Trinkgeld anzunehmen. Dabei darf jedoch meistens ein gewisser Wert nicht überschritten werden. © Jonas Walzberg/dpa

Zudem haben viele Firmen Obergrenzen für Geschenke festgelegt, an die sich Mitarbeiter halten müssen. Bei DHL etwa dürfen Paketboten Trinkgeld und „geringwertige Sachgeschenke bis zu einem Wert von 25 Euro“ annehmen, teilte Dieter Nawrath von der Deutschen Post DHL Group auf Anfrage des Nachrichtenportals BR.de 2020 mit.

Beim Konkurrenten Hermes sieht es ähnlich aus: Boten dürfen Bargeld oder Sachgeschenke wie Schokolade annehmen. Allerdings dürfen diese einen Wert von 10 Euro nicht überschreiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie viel Trinkgeld im Restaurant? So viel Geld ist angemessen

Auch den „Zustellern von DPD ist es gestattet, ein Trinkgeld anzunehmen“, sagt Sebastian Zeh von DPD Deutschland gegenüber t-online. Das sei sogar digital möglich, etwa via PayPal. „Dabei können entweder vorgegebene Stufen von 1, 2 und 4 Euro genutzt oder ein eigener Betrag angegeben werden“, so Zeh. Empfänger könnten dem Boten so maximal 9,50 Euro geben.

Trinkgeld und Geschenke für Post- und Paketboten: Bei Verstoß droht Kündigung

Wie viel Trinkgeld ist also angemessen, wenn man dem Boten eines geben möchte? Eine Studie kam zu dem Schluss, dass der Durchschnitt aller Trinkgelder in Deutschland bei 2,50 Euro liegt. Das hätte eine Umfrage unter Bestellern ergeben. Rund die Hälfte aller Befragten hätten Boten ein Trinkgeld gezahlt, zehn Prozent hätten kleine Geschenke wie Gebäck oder Schokolade überreicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Trinkgeld beim Friseur: Wie viel gehört sich?

Sollten sich die Mitarbeiter nicht an die entsprechenden Anweisungen halten, dann drohen ihnen arbeitsrechtliche Konsequenzen – von der Abmahnung bis hin zur Kündigung. Mitarbeitern wird geraten, sich beim Vorgesetzten über die entsprechenden Regelungen zu informieren.