7 Tricks gegen Nässe und schlechten Geruch im Wanderschuh

Von: Teresa Knoll

Teilen

Wandern ist eines der beliebtesten Hobbys der Deutschen. Lese Sie hier, wie Sie gegen Geruch und Nässe vorgehen, die beim Tragen der Wanderschuhe entstehen:

Mehr zum Thema Gegen Nässe und Geruch im Wanderschuh – mit diesen 7 Tricks bis Du vorbereitet

Ein gutes Gefühl: Nach einer ausgedehnten Wanderung will man einfach nur die Schuhe in die Ecke werfen und sich gemütlich auf die Couch fläzen. Doch oft sind Wanderwege nass und man kommt beim Laufen ins Schwitzen. Werden die Wanderschuhe dann ausgezogen, steigt einem der Geruch sofort in die Nase: Es müffelt. Mit unseren Tricks können Sie dem ganz einfach entgegenwirken.

HEIDELBERG24 verrät, wie die Wanderschuhe schneller wieder trocken werden und wie sich der Geruch leicht entfernen lässt.

Wohl dem, der seine Wanderschuhe in die Waschmaschine werfen kann. Etwas schonender sind Hausmittel. Backpulver beispielsweise ist bekannt dafür, Gerüche zu binden. (resa)