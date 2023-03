Tinder und die schwere Suche: Was schreibe ich zuerst?

Vor allem junge Menschen benutzen Tinder. (Symbolbild) © Imago

Viele Menschen suchen bei Tinder und Co. nach der großen Liebe. Das ist schon schwer genug. Noch schwerer ist es aber, die richtigen Worte zu finden.

Hamm – Verliebt, verlobt, verheiratet. So hätten es viele junge Menschen gerne in NRW und ganz Deutschland. Aber das mit dem Verlieben ist ja so eine Sache. Zwar helfen Dating-Apps – die richtigen Worte für das erste Anschreiben bei Tinder und Co. muss man trotzdem erst einmal finden. Eine Hilfestellung gibt wa.de.

Die Kollegen haben zahlreiche Tipps und Tricks zusammengetragen. Damit klappt es auch sicher mit der großen Liebe. Das wichtigste aber: Bleiben Sie immer höflich und freundlich – Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken.