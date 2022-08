Thermomix-Rückruf: Hersteller warnt Kunden vor der Anwendung

Von: Julian Kaiser

Vorwerk muss seine Kunden vor der Verwendung eines Thermomix warnen. © Mario Hommes /Eibner-Pressefoto/Imago

Beim Kochen mit dem Vorwerk-Thermomix TM6 können Zutaten überkochen und Nutzer Verbrühungen erleiden. Der Hersteller gibt den Nutzern klare Hinweise. Hier mehr erfahren:

NRW – Egal ob man etwas kochen, umrühren, aufwärmen, mixen, zerkleinern oder wiegen will – Ein Thermomix in der heimischen Küche ist ein wahres Multitalent. Doch nun muss der Hersteller Vorwerk beim Thermomix TM6 eine Anwendungswarnung an die Kundschaft weitergeben. Denn wie RUHR24 berichtet, kann es beim Kochen für die Anwender mitunter gefährlich werden.

Die beiden digitalisierten Modelle TM5 und TM6 konnten bis 2021 7,5 Millionen mal verkauft werden. Wenig überraschend sind auch andere Unternehmen, wie der Discounter Lidl, längst auf den Thermomix-Hype aufgesprungen und haben eigene Modelle herausgebracht – was mitunter gar zu juristischen Auseinandersetzungen geführt hat.