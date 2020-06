Nahrung für Hund und Katze: Warnung! Dieses Futter kann Tiere krank machen

Stiftung Warentest

Kassel - Für ihr Haustier wollen Besitzer oft nur das Beste. Gerade wenn es ums Futter geht, scheuen Verbraucher keine Kosten. Doch in vielen vermeintlich guten Produkten befinden sich Inhaltsstoffe, die schädlich für Hund und Katze sein können.

Stiftung Warentest hat Futter für Hunde und Katzen getestet. Viele Produkte wurden mit „mangelhaft“ bewertet. Daher sollten Haustier-Besitzer vorsichtig bei der Auswahl des Futters sein.

Stiftung Warentest: Vorsicht bei Futter-Auswahl für Hund und Katze

Die Meinungen über das richtige Futter für Hund und Katze gehen stark auseinander. Einige Hundebesitzer ernähren ihren Hund ausschließlich mit Rohfutter - mit sogenannten Barf-Produkten (biologisches, artgerechtes Rohfutter) - andere setzen auf Trocken- oder Nassfutter.

Futter für Hund und Katze im Test: Stiftung Warentest prüft Vorwürfe

Doch auch die Rohfütterung kann Tiere krank machen. In mehreren Barf-Menüs für Hunde wies Stiftung Warentest eine hohe Keimbelastungen nach.

Um Hund oder Katze ausgewogen und gesund zu ernähren, gibt es einige Grundregeln. Denn oft sind in Tierfutter günstige Füllstoffe, die schädlich für das Haustier sein können.

Der Füllstoff, der am häufigsten in Futter für Hund und Katze zu finden ist, ist Getreide. In einigen Tierfutter-Sorten ist ein Getreide-Anteil von bis zu 90 Prozent*, berichtet ruhr24.

Futter für Hund und Katze im Test: Stiftung Warentest üerprüft Produkte

Das könne Übergewicht, Diabetes, Entzündungen des Verdauungstraktes und Verhaltensstörungen zur Folge haben. „Der Anteil der Hunde, die auf Dauer Probleme mit Gluten bekommen, ist relativ hoch,“ sagt Joachim von Menges, Geschäfts­führer von Dr. Alder‘s, in einem Beitrag von Stiftung Warentest.

Laut Stiftung Warentest ist Getreide jedoch auch ein wichtiger Kohlenhydratlieferant. Bei Katzen kann ein zu hoher Anteil von Getreide im Futter problematisch sein, denn das Sättigungsgefühl wird gestört, so ruhr24. Die Folge sei Übergewicht.

Übergewicht kann Katzen krank machen, dabei ist auch die Empfohlene Futtermenge von Bedeutung. „Wenn zu viel Futter empfohlen wird, werden die Katzen fett, was im Alter Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme und Gelenkbeschwerden verursachen kann“, schreibt Stiftung Warentest.

Futter für Hund und Katze im Test: Großer Spielraum bei Verwendung von Schlachtabfällen

Ein weiterer Füllstoff, der schädlich für Hund und Katze sein kann, sind Schlachtabfälle. Bei der Verwendung von Schlachtresten haben Hersteller einen großen Spielraum, schreibt Stiftung Warentest. Schlachtabfälle der Kategorie 3 dürfen von Herstellern verwendet werden, dazu gehören zum Beispiel Schweineborsten.

Die Verarbeitung von kranken Tieren, Magen-Darm-Inhalten und Küchen­abfällen ist hingegen verboten. Denn sie können für Hund und Katze schädlich sein. Über die Verwendung von Tiermehl, können bedenkliche Schlachtabfälle jedoch ins Tierfutter gelangen. Nicht immer halten sich Hersteller von Tierfutter an die Vorgaben. Die EU hat in der Vergangenheit bereits kritisiert*, dass Deutschland Regeln verletzt hat.

Futter für Hund und Katze im Test: Stiftung Warentest testet Futter

Weitere Inhaltsstoffe, die schlecht für Hund und Katze sein können, sind Geschmacksverstärker und Lockstoffe. Glutamat, das auch Tierfutter als Geschmacksverstärker zugesetzt wird, führt bei Ratten zu Gefräßigkeit, fand eine Studie der Uni Kiel heraus.

Bei der Auswahl des richtigen Futters für Hund und Katze ist es wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Helfen können dabei auch die Test-Ergebnisse von Stiftung Warentest.

Stiftung Warentest: Große Unterschiede beim Preis von Futter für den Hund

Bei Hundefutter gibt es große Unterschiede beim Preis. Zum Teil ist Premium-Futter teurer als manche Fleisch- und Wurstsorten*. Das hat jedoch nicht unbedingt den größten Einfluss auf die Qualität: Zu den Testsiegern gehörten auch günstige Produkte.

Die Kosten spielen für Haustier-Besitzer dabei wohl keine Rolle: Der Gesamtumsatz der deutschen Heimtierbranche lag 2019 bei 5,2 Milliarden Euro, berichtet der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH). Für Fertignahrung lag der Umsatz 2019 bei 3,3 Milliarden Euro. ´

Von Sarah Neumeyer

