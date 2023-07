Überraschende Tempolimit-Pläne: Italien erwägt Anpassung auf Autobahnen

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Italien könnte bald das Tempolimit auf Autobahnen erhöhen. Der Verkehrsminister zieht eine Anhebung auf 150 km/h in Betracht.

Rom – In Deutschland wird seit geraumer Zeit über die Einführung eines Tempolimits debattiert. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Straßen würde laut einer Studie nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft zugutekommen. Während in Deutschland jedoch nur wenig Bewegung in der Tempolimit-Debatte zu verzeichnen ist, haben kürzlich Initiativen in zwei EU-Ländern für Aufsehen gesorgt.

Das Tempolimit auf Autobahnen in Italien könnte von 130 auf 150 km/h steigen. © Jöran Steinsiek/Imago

In Bologna, der Hauptstadt der italienischen Region Emilia-Romagna, wurde Anfang Juli eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde eingeführt. „In Bologna werden wir etwas langsamer fahren und dafür sicherer sein“, so die Aussage des Bürgermeisters Matteo Lepore in einer offiziellen Mitteilung. An bestimmten Stellen dürfen Verkehrsteilnehmer:innen jedoch 50 oder 70 Kilometer pro Stunde fahren, beispielsweise auf mehrspurigen Schnellstraßen.

Von 130 auf 150 km/h: Italien prüft höheres Tempolimit auf Autobahnen

Auf den Autobahnen Italiens ist hingegen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde erlaubt – zumindest bis jetzt. Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini denkt darüber nach, das Tempolimit auf 150 Stundenkilometer zu erhöhen. Seit März wird die Möglichkeit einer Erhöhung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf einigen Autobahnen geprüft, wie die Tiroler Tageszeitung berichtete. Salvini möchte sich dabei an den deutschen Autobahnen orientieren.

Die Lockerung der Geschwindigkeitsbegrenzung könnte auf Autobahnabschnitten mit drei oder mehr Fahrspuren und geringer Unfallrate eingeführt werden, so die FAZ unter Berufung auf den Minister. Salvini diskutiert derzeit diese Möglichkeit mit den Betreibergesellschaften der Autobahnen. Laut Minister Salvini ereignen sich die meisten tödlichen Unfälle im Straßenverkehr auf Landstraßen, nicht auf Autobahnen.

Das Tempolimit von 150 Stundenkilometern könnte daher dauerhaft auf folgenden Autobahnen erhöht werden:

A4 (Mailand-Brescia)

A26 (Genua Voltri-Gravellona Toce)

A14 (Bologna-Bari)

A30 (Caserta-Salerno).

Italien und Tschechien: Tempolimit von 150 km/h auf Autobahnen zeichnet sich ab

Es ist noch ungewiss, ob und wann die neue Höchstgeschwindigkeit in Kraft treten wird. In Tschechien wurde die Erhöhung des Tempolimits auf Autobahnen bereits beschlossen, wie Auto Bild berichtete. Ab frühestens nächstem Jahr dürfen Autofahrer:innen auf etwa 50 Kilometern Strecke 150 km/h fahren.

Mit ihren Plänen unterscheiden sich Italien und Tschechien deutlich von anderen Ländern. So ist auf Autobahnen in Belgien eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erlaubt. In Österreich, Luxemburg und Frankreich darf die Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern nicht überschritten werden. Wer im Ausland zu schnell fährt, muss mitunter mit hohen Bußgeldern rechnen.

„Freie Fahrt“ in Deutschland: Scholz rechnet nicht mit Geschwindigkeitsbegrenzung

In Deutschland hingegen gibt es auf Autobahnen „freie Fahrt“, lediglich eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h ist vorgesehen. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergab, dass die Mehrheit der Befragten für ein Tempolimit in Deutschland ist. Aktivist:innen der Klimabewegung „Letzte Generation“ fordern sogar eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zufolge ist jedoch eine schnelle Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen derzeit nicht realisierbar. (kas)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.