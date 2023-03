Technischer Defekt sorgt für Schnäppchen-Einkäufe bei Kaufland

Von: Katja Becher

Mehrere TikTok-Videos zeigen irre Szenen in Kaufland-Filialen. Lesen Sie hier, warum sich Kunden wegen eines technischen Defekts offenbar zum Schnäppchenpreis die Einkaufswägen voll machen konnten.

„Warum hab ich nie so ein Glück“, ärgern sich die TikTok-Nutzer in den Kommentaren eines Videos, das eine Kaufland-Filiale im Ausnahmezustand zeigt. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich ein riesiger Kunden-Andrang in der Kühlabteilung die Einkaufswägen vollmacht. Grund für die irren Szenen ist offenbar ein technischer Defekt, dessentwegen der Einkauf für kurze Zeit zum Mega-Schnäppchen wurde.

HEIDELBERG24 verrät, was hinter dem TikTok-Video aus der Kaufland-Filiale steckt.

Natürlich sind solche TikTok-Videos immer mit Vorsicht zu genießen. Doch auch die TikTok-Nutzerin selbst konnte offenbar von dem technischen Defekt in der Kaufland-Filiale profitieren – und zeigt neben ihrem gut gefüllten Einkaufswagen in einem weiteren Video noch einen langen Kassenzettel.