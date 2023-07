Tariferhöhung im öffentlichen Dienst – so profitieren Sparkassenmitarbeiter davon

Von: Bjarne Kommnick

Gewerkschaften, Bund und Kommunen haben sich auf eine Tariferhöhung im öffentlichen Dienst geeinigt. Davon profitieren auch Angestellte der Sparkasse.

Berlin – Die Erhöhung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst ist beschlossen. Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland profitieren davon. Dazu zählen auch Angestellte der Sparkasse. Denn die meisten Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe sind Anstalten öffentlichen Rechts. Die Gehälter orientieren sich dementsprechend an den Tarifvereinbarungen. Zudem genießen Angestellte eine unternehmensbezogene Sonderleistung. Wie profitieren Sparkassen-Angestellte von der Tariferhöhung?

Unternehmen Sparkassen-Finanzgruppe Geschäftsstellen 11.000 Beschäftigte 291.000 Sparkassen 359

Tariferhöhung im öffentlichen Dienst – das bekommen Sparkassen-Angestellte

Mitarbeiter der Sparkasse erhalten dank der Tariferhöhung ebenfalls eine Sonderzahlung als Inflationsausgleich. Bereits im Juni durften sich die Angestellten deshalb über eine Einmalzahlung von 1.240 Euro freuen. Ab Juli folgt eine monatliche Zahlung bis Ende Februar 2024 in Höhe von 220 Euro. Die Summen sind steuer- und abgabenfrei. Auch Teilzeitbeschäftigte profitieren von der Sonderzahlung.

Sparkassen-Mitarbeiter werden nach Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst bezahlt – und gehen deshalb dafür streiken. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Ab März 2024 soll das Gehalt für Angestellte der Sparkasse steigen. Dabei dürfen sich die Mitarbeiter auf eine Lohnerhöhung in Höhe von teils zehn Prozent freuen. Wie die Gewerkschaft Verdi anhand eines Beispiels erklärte, dürfte sich also ein Privatkundenberater einer Sparkasse in der Entgeltgruppe E9a/Stufe 5 – mit einem derzeitigen Gehalt von 4.005,11 Euro brutto im Monat – ab März 2024 über einen monatlichen Lohn in Höhe von 4.436,39 Euro freuen, also mehr als 400 Euro mehr.

Tariferhöhung im öffentlichen Dienst: Serviceberater der Sparkassen bekommen 12,5 Prozent mehr Gehalt

Ein Serviceberater einer Sparkasse in der Entgeltgruppe E6/Stufe 3 verdiene laut Verdi derzeit 2.997,10 Euro brutto im Monat. Mit der Tariferhöhung würde sich sein Gehalt auf 3.372,94 Euro erhöhen und somit 375,84 Euro mehr als zuvor. Das entspreche einer Lohnerhöhung von 12,5 Prozent.

Tariferhöhung für Sparkassen-Angestellte Serviceberater E6/Stufe 3: Vorher 2.997,10 Euro monatlich brutto, ab März 2024 3.372,94 Euro monatlich brutto Privatkundenberater E9a/Stufe 5: Vorher 4005,11 Euro brutto, ab März 2024 4.436,39 Euro monatlich brutto (Quelle: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)

Neben der Tariferhöhung genießen Angestellte zudem weiterhin die Vorteile der Sparkassensonderzahlung. Diese garantiert Mitarbeitern der Sparkasse einmal im Jahr eine Sonderzahlung in Höhe von mindestens 72,44 Prozent eines Monatsgehaltes. Für Auszubildende gilt ein Prozentsatz von 90 Prozent eines Monatsgehaltes. Doch der Anteil habe sich in den vergangenen Jahren bereits reduziert, seit 2022 gelte der aktuelle Wert, 2021 seien es noch 80,64 Prozent eines Monatsgehaltes gewesen, 2020 noch 88,77 Prozent.