Tag der Deutschen Einheit: Dürfen Bäcker am 3. Oktober öffnen?

Bäckereien dürfen an Feiertagen öffnen, aber nicht wie gewohnt. (Symbolbild) © picture alliance / Jan Woitas / dpa

Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2022) ist ein Feiertag. Die meisten müssen Geschäfte zu bleiben. Doch Bäckereien dürfen öffnen – doch wann?

Köln – Im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften wie Supermärkten und Discountern dürfen Bäckereien an Feiertagen wie dem Tag der Deutschen Einheit öffnen. Jedoch gibt es dabei einige klare Regeln zu beachten, denn an Feiertagen gelten andere Öffnungszeiten. Wie lange und in welchem Zeitraum Bäckereinen am 3. Oktober 2022 geöffnet haben, variiert zudem je nach Bundesland.

24RHEIN zeigt die Öffnungszeiten der Bäckereien für jedes Bundesland.

Am 3. Oktober wird in ganz Deutschland der „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert. Dabei wird an die Wiedervereinigung erinnert. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein bundesweiter Feiertag. (os)