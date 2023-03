„Das ist ja allein schon die Gurke wert“: Lidl-Kundin staunt über ihre Rettertüte

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Die Preise in den Supermärkten gehen derzeit durch die Decke – vor allem für Gurken. Umso mehr freute sich eine Lidl-Kundin über den Inhalt ihrer Retter-Tüte vom Discounter.

Hamburg – Mit sogenannten „Retter-Tüten“ wollen viele Lebensmittelmärkte in Deutschland etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun. Zum Einheitspreis von drei Euro bietet auch der Discounter Lidl solche bunten Überraschungstüten für Erwachsene an. Darin enthalten: Nahrungsmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, äußerlich nicht perfekt sind oder deren Verpackung beschädigt ist.

Kundin staunt nicht schlecht über Inhalt ihrer Rettertüte von Lidl

Bis zu fünf Kilogramm Obst und Gemüse winken nach Angaben von Lidl beim Kauf einer solchen Rettertüte für drei Euro. Seit ihrer Einführung im August 2022 erfreut sie sich großer Beliebtheit. Vor allem in Zeiten steigender Preise nehmen viele das Angebot gerne an. Eine Kundin staunte allerdings nicht schlecht, als sie im März zu einer solchen Tüte in ihrer Lidl-Filiale griff, berichtet 24hamburg.de.

Hohe Gurkenpreise in Deutschland: Lidl-Rettertüte bereitet Kundin schöne Überraschung

Die Überraschung war offenbar geglückt. Denn als die Frau mit dem Twitter-Namen @RuthsSchaetze in ihre Lidl-Rettertüte blickte, fand sie darin neben anderen gesunden Überraschungen auch eine Salatgurke vor.

Vor allem Salatgurken waren in Deutschland zuletzt deutlich teurer geworden. © localpic/Imago

Den Grund für ihre Freude können die meisten wohl nachvollziehen: Im Zuge der allgemeinen Teuerung sorgten zuletzt ausgerechnet die Gurkenpreise in deutschen Supermärkten immer wieder für Entsetzen, da sie zeitweise in vollkommen irre Höhen kletterten.

Preise für Gurken in Deutschland schwanken – teilweise müssen Verbraucher 3,49 Euro zahlen

Die hohen Preise waren für Verbraucher nicht mehr nachzuvollziehen und sorgten im Netz für jede Menge Spott. Auch ihrem Ärger machten einige auf diesem Weg Luft und filmten wütend die Preisschilder in den Filialen.

Am extremsten waren die Preissprünge bei den Gurken bei Edeka: Bis zu 3,49 Euro sollte eine einzelne Gurke in einigen Filialen kosten, wie User berichteten. Die Gurke avancierte damit im Winter gewissermaßen zum grünen Sinnbild für die Inflation, die seit Jahresbeginn wieder anzieht.

„Das ist ja zurzeit allein schon die Gurke darin wert“: Twitter-Userin freut sich über Retter-Tüte

Auch Twitter-Userin Ruth kann sich neben der Freude über ihren Fang auch eine Bemerkung über die darin enthaltene Gurke nicht verkneifen: „Bei uns im Lidl gibt‘s jetzt ‚Rette mich‘-Tüten für 3€ und das find ich klasse!“, schreibt sie. Und fügt an: „Das ist ja zurzeit allein schon die Gurke darin wert“.

Ob das nun ironisch gemeint war oder nicht, ist natürlich reine Spekulation. Angesichts der extrem hohen Preise für Salatgurken ist es allerdings durchaus denkbar, dass dies eine ironische Anspielung auf das „Gurken-Gate“ war.

Teure Gurke: Lidl Kundin freut sich über noch mehr Gemüse in ihrer Rettertüte

Der Kauf der Rettertüte hat sich für Userin Ruth also schon allein wegen der Gurke rentiert. Aber auch sonst scheint die Käuferin zufrieden mit ihrem Schnäppchen. „Es war übrigens drin: ein Beutel Kartoffeln, ein Beutel rote Zwiebeln, eine Gurke, eine Zucchini, einmal Ruccola, ein Lauch“, zählt sie auf.

Wenn man bedenkt, dass diese Lebensmittel sonst wahrscheinlich weggeworfen worden wären und damit verschwendet worden wären, weil sogenanntes „Containern“ – also das Retten von Nahrungsmitteln aus der Mülltonne – nach wie vor eine Straftat ist, also durchaus eine sinnvolle Sache.