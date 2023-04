Konkurrenz für Aldi, Kaufland und Co: Supermarkt aus den USA will deutschen Markt erobern

Von: Alina Schröder

Der US-Supermarkt 7-Eleven möchte nach Europa expandieren. In Skandinavien gibt es bereits Filialen. © Imago

Der für Convenience-Food bekannte Supermarkt 7-Eleven will nach Europa expandieren. In Deutschland sieht das Unternehmen aus den USA großes Potenzial.

Kassel – Ein neuer Supermarkt möchte sich in Europa ausbreiten. Der US-Konzern 7-Eleven plant laut eigenen Angaben auch Filialen in Deutschland und könnte großen Ketten wie Aldi, Lidl oder Kaufland den Markt streitig machen.

7-Eleven Gründung: 1927 in Oak Cliff (Vorort von Dallas) Sitz: Dallas Inhaber: Seven & I Holdings Co., Ltd. Anzahl der Filialen weltweit: 83.000

7-Eleven: Neuer Supermarkt will nach Deutschland und könnte Aldi, Kaufland und Co. Konkurrenz machen

Mit knapp 60.000 Filialen in Ostasien und 14.000 in Nordamerika hat sich 7-Eleven dort bereits behauptet. In Europa ist der Supermarkt allerdings nur rar vertreten: Lediglich in Dänemark, Schweden und Norwegen gibt es Geschäfte. Das Unternehmen will nun aber international weiter wachsen und sucht nach geeigneten Franchise-Nehmern, die daran interessiert sind, neue Filialen außerhalb von Kanada und den USA aufzubauen. Das geht aus einem Aufruf auf der offiziellen Website hervor. Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland könnten also bald neue Konkurrenz bekommen.

Neben Deutschland zählen folgende Länder zu attraktiven Zielen:

Frankreich

Irland

Italien

Österreich

Polen

Schweiz

Spanien

Türkei

Vereinigtes Königreich

Besonders in Deutschland sehe die Unternehmensführung enormes Potenzial, wie lebensmittelzeitung.de berichtet. Schafft es 7-Eleven tatsächlich auf den deutschen Markt, würden hier mehrere Milliarden Euro Umsatz erwartet. Doch der US-Konzern ist nicht der einzige, der es auf die Bundesrepublik abgesehen hat: Auch der norwegische Supermarkt Oda möchte sein Angebot hier durchsetzen.

Konkurrenz für Aldi, Kaufland, Rewe: 7-Eleven plant Expansion in Europa

Der Name 7-Eleven geht darauf zurück, dass die Geschäfte in den USA ursprünglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet hatten. Der Supermarkt ist besonders bekannt für sein großes Convenience-Food-Angebot. Neben Zeitschriften, Getränken und Snacks macht 7-Eleven am meisten Umsatz mit schon vorbereitetem Essen wie Sandwiches, Burgern, Hot Dogs und Salaten. In einigen Filialen werden auch frische Pizzen angeboten. Convenience-Produkte wie Salate und abgepackte Sandwiches gibt es auch in vielen Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl, Kaufland und Rewe.

„Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Mit einem hochwertigen Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken ist 7-Eleven in diesem Segment in Asien und Nordamerika bereits führend“, sagte Ken Wakabayashi, Geschäftsführer von 7-Eleven International. Und tatsächlich steigt die weltweite Nachfrage nach Convenience-Produkten immer weiter, das zeigt eine Analyse des Marktforschungsinstitut Future Market Insights (FMI).

Ein Grund dafür ist demnach zum einen die Corona-Pandemie gewesen. Zum anderen greifen jüngere Generationen zwischen Beruf, Studium und Hobbys im Alltag immer mehr zu Fertigprodukten und Lebensmitteln, die keine lange Zubereitungszeit benötigen. (asc)