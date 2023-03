Supermarkt-Kunde „super“ begeistert vom Einkauf - er zeigt Foto von Lidl-Rettertüte

Von: Stella Henrich

Zu gut für die Tonne: viele Händler, wie in diesem Fall der Discounter Lidl, bieten sogenannte „Rettertüten“ an, in die Kunden zwar vorab nicht reinschauen können, sich aber auf gute und günstige Lebensmittel freuen dürfen. © Screenshot/Twitter

Rettertüten wie von Lidl kommen bei vielen Verbrauchern gut an. Das Obst und Gemüse ist noch zu gut für die Tonne. Ein Supermarkt-Kunde zeigt nun ein Foto von seinem „Super“-Einkauf.

München ‒ Kunden können zwar nicht in die Rettertüten von Lidl hineinschauen. Sie sind mehr eine Art Überraschungstüte, wenn Verbraucher sie nach dem Einkauf zu Hause am Küchentisch gespannt auspacken. Irgendwie scheinen viele Menschen bereits mit sogenannten „Rettertüten“ ihre Erfahrung gemacht zu haben. Die einen sind voll und ganz überzeugt und empfehlen sie anderen Verbrauchern weiter. Vor allem denjenigen, die es finanziell etwas schwerer haben. Wie dieser Twitter-Usern etwa. „Bei Lidl gibt es solche Rettertüten mit Gemüse und Obst für gerade mal DREI EURO, es ist alles super da dran und spart Wegwerfen. Bitte weitersagen und eure Supermärkte zum Mitmachen animieren!“

Und tatsächlich auf dem Foto, das der User auf Twitter postet, sehen Bananen, Karotten, Orangen, ja sogar die Radieschen noch sehr frisch und appetitlich aus. Es gibt eigentlich keinen Grund, sie in die Tonne zu werfen. Danke für den Tipp, möchte man direkt sagen.

Rettertüten bei Lidl: Obst nicht mehr genießbar und dumm gepackt

Doch nicht jede Tüte ist anscheinend ein lohnenswerter Volltreffer. Zumindest liest sich so der Kommentar einer anderen Twitter-Nutzerin. „Bei uns waren die ne Zeit lang immer sehr zerfleddert und Obst nicht mehr genießbar.“ Die Erklärung liefert sich gleich hinterher. „Eher weil dumm gepackt. Weiche Dinge ganz unten mit ’nen dicken Kohl beladen.“ „Wie ärgerlich“, antwortet daraufhin ein Twitter-User. Und eine weitere Userin bedauert, dass ihr Penny das nicht anbietet. Sie würde das meiste davon durch den Entsafter jagen. Für „normales“ Obst und Gemüse sei sie dafür immer „zu geizig“.

Ein wenig kritischer sieht es dagegen ein weiterer User. Die Idee von Rettertüten gefällt dem User zwar, doch er habe irgendwo gelesen, „dass es dadurch weniger Lebensmittel für die Tafel gibt.“ Bei der Tafel in München stehen bereits seit geraumer Zeit immer mehr Menschen in der Schlange, um Essen zu bekommen. Da ist sicher jede Tüte als Retter willkommen. Auch eine Lidl-Rettertüte hilft als Spende.

Früher konnte man sagen, verhungern muss in München keiner. Das habe sich geändert: Bei uns melden sich Leute, die wirklich nichts mehr zu essen haben.

Bei der Tafel in Bochum sind Lebensmittelspenden laut einem Bericht von Ruhr24.de von IPPEN.MEDIA ebenfalls willkommen. Hier fehlt es vor allem an Lebensmitteln. Denn die Supermärkte und Discounter beliefern die Tafeln in Krisenzeiten mit immer weniger Ware. Dabei sind Spenden derzeit gefragter denn je. Inzwischen sind es nicht mehr nur Bedürftige im Wohlstaatsland Deutschland, die sich Kartoffel, Blumenkohl und Zwiebeln bei der Tafel abholen. Sondern auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in der Schlange bei der Essensausgabe.

Der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, würdigt die Arbeit der Tafel München und ihrer Helfer. Er hat die Förderung für Bayerns Tafeln auf eine Million Euro bereits Ende letzten Jahres vorausschauend angehoben. Das bekämpft zwar nicht die Inflation und die steigenden Energie- und hohe Lebensmittelpreise, aber es ist immerhin ein wichtiges Zeichen für den Kampf gegen Hunger und Armut hierzulande.