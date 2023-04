Rewe-Kunde zeigt Foto von Einkauf – Tierisches Detail sorgt für Aufsehen

Ein Twitter-Nutzer präsentiert seinen Einkauf; und dabei auch ungewollt einen anderen heimlichen Star des Bildes. © Screenshot7Twitter

Bilder von einer Supermarkt-Ausbeute finden sich im Netz zuhauf – meist, um auf Preise aufmerksam zu machen. Doch hier schleicht sich etwas anderes ins Rampenlicht.

München – Es ist ein umfangreicher Einkauf, den ein Rewe-Kunde auf Twitter präsentiert. Neben diversen Reinigungsmitteln sind unter anderem Snacks, Brotaufstriche und Getränke auf dem veröffentlichten Foto zu sehen. So weit, so normal; auch andere User teilen regelmäßig ihre Einkaufserlebnisse, so wie ein Kaufland-Kunde, der ein Ekel-Foto aus dem Supermarkt teilte und gemischte Reaktionen erhielt.

Bei der Gelegenheit verrät der Käufer seinem Publikum auch gleich seine persönlichen Highlights: Mini-Frikadellen und einen Marken-Kräuteraufstrich. Auch in den Kommentaren scheint es einige Fans des Brotaufstrichs zu geben. Die allgemeine Aufmerksamkeit dort gilt allerdings einem anderen Detail auf dem Bild.

Einfach tierisch: Rewe-Einkauf von Supermarkt-Kunden sorgt für Aufsehen

Das Hauptaugenmerk des Bildes liegt oben rechts, beim heimliche Star dieses Beitrags. Denn auch die Katze des Twitter-Nutzers scheint bei dieser reichhaltigen Auswahl Hunger bekommen zu haben. Neugierig nimmt der Stubentiger eine Packung Toast unter die Lupe und drückt seine Nase tief in die wohl gut duftende Brot-Verpackung. Was wiederum für Erheiterung in den Kommentaren sorgt.

„Die Katze hat Hunger“, lautet die Vermutung eines Nutzers unter dem Post. Andere stellen die geschmackliche Qualität des Vierbeiners infrage. „Katzen sind aber nicht vegan und schmecken auch nicht“, kommentiert ein Diskussionsteilnehmer das Bild. Ein weiterer Twitter-Nutzer ist da anderer Meinung: „Endlich eine vegane Katze“. Eine Anlehnung an die fiktive Ferien-Figur Alf, die bekannterweise eine Vorliebe für die flauschigen Tiere hat? Ganz vegan ist damit die Ausbeute auf dem Tisch zwar nicht mehr, aber mit so einer süßen Neugiernase teilen die Veggie-Frikadellen sicherlich gerne den Ruhm; und der Besitzer seinen Einkauf. (Niklas Müller)