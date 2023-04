„Mundraum und Magen rebellieren“: Kaufland-Kunde beschwert sich über „unzumutbare“ Rezeptur

Von: Moritz Bletzinger

„Absolut ungenießbar!“, schimpft ein Kaufland-Kunde über diese Sülze. © Screenshot/Facebook

Ein Kaufland-Kunde erlebte seinen persönlichen Albtraum in Aspik. Absolut ungenießbar sei das Produkt, wettert er. Der Discounter entschuldigt sich.

München – An Sülze scheiden sich die Geister. Vielen graust es vor dem Fleisch im Glibber, andere essen es gerne. Aber auch, wenn man es eigentlich mag, muss es nicht immer schmecken. Das hat jetzt ein Kaufland-Kunde erlebt.

„Die ist sowas von ungenießbar“, schimpft er bei Facebook über eine Schweinskopfsülze, die er sich in einer Kaufland-Filiale in Eiche gekauft hat. „Hier hat man die Sülze offensichtlich mit reinem Essig aufgefüllt“, erklärt er.

„Kann man keinem zumuten“: Kaufland-Kunde schimpft über saure Sülze

„Mundraum und Magen konnten nur noch rebellieren“, klagt der Kunde. Und dabei isst er Sülze eigentlich gerne und weiß, dass es nicht immer gleich schmeckt. „Manche sind etwas zu säuerlich, aber sowas wie diese Sülze kann man keinem mehr zumuten. Wer trinkt schon gerne hochprozentigen Essig.“

Knallhartes Urteil des Sülze-Fans, der dem Kaufland-Team empfiehlt, die Rezeptur selbst auszuprobieren: „Vielleicht sollten Sie sich in der Mittagspause mal ein Glas aufmachen.“ „Guten Appetit!“, schließt er schnippisch.

Kaufland reagiert auf wütenden Sülze-Post – und verspricht, der Sache auf den Grund zu gehen

Kaufland reagiert auf die Kritik und entschuldigt sich. „Es tut uns leid, dass deine Sülze so unglaublich sauer war. Sauer macht zwar bekanntlich lustig, aber es sollte dir natürlich trotzdem schmecken“, schreibt das Social-Media-Team.

Möglicherweise ist bei der Produktion dieses Glases etwas schiefgelaufen. Oder ist doch die Rezeptur das Problem? Kaufland will der Sache auf den Grund gehen. „Wir würden dein Feedback gerne an die zuständigen Kollegen weiterleiten. Hierfür benötigen wir deine E-Mail-Adresse und deine Filiale, in der du die Sülze gekauft hast. Die Kollegen werden sich anschließend bei dir melden“, bittet der Discounter den Kunden.

Eine ganz wilde Rezeptur könnte aus Versehen passieren, wenn Kunden auf diesen verrückten Kaufland-Fehler hereinfallen. Wenn das im Obstkuchen landet, ist er garantiert verhunzt.