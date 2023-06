Supermarkt endgültig dicht: Einkaufen nur noch wenige Tage möglich

Von: Karolin Stevelmans

Ein Supermarkt verabschiedet sich vom deutschen Markt. Dafür setzt das Unternehmen von nun an auf ein anderes Geschäftsmodell.

Dortmund – Lebensmittel online zu bestellen, liegt spätestens seit der Corona-Pandemie voll im Trend. Wenige Klicks reichen aus, um Kaffee, Brot oder Obst und Gemüse vor die Haustür liefern zu lassen. Der Discounter Aldi hat erst dieses Jahr einen hauseigenen Lieferdienst gestartet. Für einen anderen Online-Supermarkt steht allerdings jetzt das endgültige Aus bevor.

Supermarkt zieht sich aus Deutschland zurück: Neues Geschäftsmodell geplant

Eigentlich war der norwegische Online-Supermarkt Oda erst Anfang des Jahres mit seinem Lebensmittel-Lieferdienst in den deutschen Markt eingestiegen. Trotzdem muss das Unternehmen jetzt die Reißleine ziehen und sich vom Kundengeschäft verabschieden.

Oda ist ein Bestelldienst für Lebensmittel, der etwa 9000 Produkte in seinem Sortiment führt. Darunter finden sich auch 400 Eigenmarken-Artikel des Biomarktes Bio Company. Bislang konnten sich Kunden in der Hauptstadt Berlin und in Teilen Niedersachsens ihre Lebensmittel nach Hause liefern lassen.

Im Mai teilte das Unternehmen laut der Lebensmittelzeitung mit, dass sich Oda aus dem Handel in Finnland zurückzieht. Als neues Geschäftsmodell nahm sich der Bestelldienst die Logistikdienstleistung für den finnischen Lebensmittelhandel vor. Zu diesem Zeitpunkt wollte Oda den Online-Betrieb in Deutschland wie gehabt weiterführen.

Doch jetzt macht der Supermarkt bekannt, dass sich das Unternehmen auch hierzulande neu orientieren will. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten will sich Oda von nun an auch in Deutschland als Logistikdienstleister auf dem Lebensmittelmarkt etablieren.

Online-Supermarkt beendet Geschäft: Kunden können nur noch Tage bei Oda bestellen

Für Kunden von Oda hat das Unternehmen schlechte Nachrichten: Denn Bestellungen sind nur noch bis Donnerstag (29. Juni) möglich. Oda beliefert seine Kunden mit bestellten Lebensmitteln das letzte Mal am 30. Juni. Nach Ablauf dieser Frist können Kunden auch keine Neubestellungen mehr aufgeben, wie RUHR24 berichtet.

Lebensmittel, die bis zum 29. Juni geordert wurden, liefert Oda also noch wie gewohnt aus. Wer eine Bestellung mit einem Lieferzeitpunkt nach dem 30. Juni aufgegeben hat, muss allerdings umplanen. Diese Bestellungen werden von Oda automatisch storniert und der entsprechende Kaufpreis über die gewählte Zahlungsmethode zurückerstattet.

Bei einem Supermarkt können Kunden in Deutschland künftig nicht mehr einkaufen. © Erwin Wodicka/Imago

Auf seiner Website weist der Online-Supermarkt darauf hin, dass Gutscheine bis zum Enddatum (29. Juni) verfallen. Aufgrund des Abverkaufs wirbt Oda aktuell mit zahlreichen Angeboten (mehr zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Die 167 Mitarbeiter des Online-Supermarktes wurden über das Aus von Oda informiert. Es seien faire und sozialverträgliche Lösungen gefunden worden, heißt es vom Unternehmen. Die finanziellen Herausforderungen setzen aktuell zahlreichen Unternehmen zu. So musste zuletzt auch das Traditionsunternehmen Weck Insolvenz anmelden.