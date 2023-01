Studie: Viele Beschäftigte gehen trotz Krankheit zur Arbeit

Von: Fabian Pieper

Einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse zufolge gehen viele Menschen in Deutschland trotz Krankheit zur Arbeit.

Berlin – Husten, Schnupfen, Hals-, Kopf- und Rückenschmerzen sind für viele Menschen in Deutschland Gründe, sich krankschreiben zu lassen und auszuruhen. Besonders in Zeiten von Corona ist das vernünftig, da sie so innerhalb des Betriebs nicht plötzlich zum Superspreader werden. Doch was für einen Großteil der Beschäftigten gilt, hält einen Teil der Arbeitnehmer hierzulande nicht von der Arbeit ab.

Das hat die Techniker Krankenkasse (TK) mittels einer Studie und Befragung von 1233 Menschen jetzt herausgefunden. Rund ein Viertel der Beschäftigten, also etwa 26,6 Prozent der Befragten, gehen demnach eigenen Angaben zufolge häufig auch krank zur Arbeit. Rund 56,9 Prozent, also mehr als die Hälfte, tut das zumindest gelegentlich. Lediglich 16,5 Prozent der Beschäftigten gaben an, im Krankheitsfall stets zu Hause zu bleiben. Das hier sind die häufigsten Gründe für Krankschreibungen.

Viele Menschen in Deutschland gehen trotz Krankheit zur Arbeit. © Bernd Weißbrod/dpa

Krank zur Arbeit: Diese Berufsfelder wurden für die Studie befragt

Technische, geistes- und naturwissenschaftliche und künstlerische Berufe, Medien (20,3 Prozent)

Verwaltungs-, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Berufe (17,5 Prozen)

Agrar-, Industrie-, Metall- und Elektroberufe (15,6 Prozent)

Gesundheits- und Sozialberufe (13,8 Prozent)

Waren- und Dienstleistungskaufleute (12,1 Prozent)

Dienstleistungen, Ernährungs- und Bekleidungsberufe (10,9 Prozent)

Handwerk-, Verkehrs- und Lagerberufe (9,8 Prozent)

Medikamente und Arbeit statt Bettruhe – warum auch das Homeoffice eine Rolle spielt

Der TK zufolge würden viele Arbeitnehmer im Krankheitsfall sogar zu Medikamenten greifen, um arbeiten gehen zu können. Bei Führungskräften seien das 21 Prozent, unter den Beschäftigten ohne Führungsverantwortung treffe das auf 21 Prozent der Befragten zu. Das gerade im Zuge der Corona-Pandemie zunehmend praktizierte Homeoffice soll laut der Studie ganze 46 Prozent der Beschäftigten häufiger dazu verleiten, trotz Krankheit zu arbeiten. Zwölf Prozent würden sogar „häufig oder sehr häufig“ krank von zu Hause aus arbeiten. Rund ein Drittel (30 Prozent) nehmen häufig Medikamente, um zumindest von daheim aus arbeiten zu können. Dabei kann Homeoffice auch eine Belastung sein, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund herausgefunden hat.

Studie offenbart: Deshalb gehen viele Beschäftigte krank zur Arbeit

Die Ursachen dafür, weshalb trotz Krankheit die Arbeit der Krankschreibung vorgezogen wird, liegen laut Studie in folgenden Gründen: Fehlende Vertretungen, geringe Ansteckungsgefahr, dringende Termine und sogar Spaß an der Arbeit. Zufriedenheit bei der Arbeit sorge ebenfalls für erhöhte Anwesenheit: Je zufriedener die Befragten sind, desto häufiger arbeiten sie trotz Krankheit. Einige der Befragten gaben zudem an, den Kollegen durch ihre Abwesenheit nicht zur Last fallen zu wollen.

Und die Studie offenbarte noch weitere statistische Auffälligkeiten: So sollen Führungskräfte häufiger krank arbeiten als Beschäftigte ohne Verantwortung, Frauen häufiger als Männer sowie junge Arbeitnehmer häufiger als ältere. Etwa 30 Prozent der unter 29-Jährigen gaben demnach an, auch im Krankheitsfall zu arbeiten. Bei den über 60-Jährigen treffe das nur noch auf etwa 17 Prozent zu. Zudem schleppen sich Menschen, die erst seit Kurzem in einer Firma angestellt sind, häufiger krank zur Arbeit als eingesessene Kollegen.

„Verzögerte Genesung, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, mehr Fehler und Unfälle – und angesteckte Kolleginnen und Kollegen: Das sind nur einige der möglichen Folgen, wenn Beschäftigte krank zur Arbeit gehen“, wird der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas zitiert. Er mahnte, wer wirklich krank sei, müsse sich auskurieren.

Im gegenteiligen Fall übrigens, also wer sich krankschreiben lässt und nicht zur Arbeit geht, drohen übrigens Abmahnungen und Kündigungen, wenn man stattdessen am öffentlichen Leben teilnimmt. Doch auch dort gibt es Grenzen: Was ein Arbeitnehmer trotz Krankschreibung alles machen darf – und was nicht. Wer krankgeschrieben wieder zur Arbeit geht, darf das hingegen tun.