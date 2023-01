Humor bei WhatsApp, Telegram und Signal ist abhängig vom Alter

Trotz vieler Corona-Maßnahmen hatten die Menschen ihren Humor nicht verloren. Dies bestätigt nun die Untersuchung der Uni Bremen.

Bremen – Jede Generation hat ihren eigenen digitalen Humor, so das Ergebnis einer Studie der Universität Bremen. Während der Corona-Pandemie nahmen sich in den Messengern die jüngsten Nutzer (Generation Z, geboren von 1996 bis 2010) einer Studie zufolge gerne selbst auf die Schippe. Die ältesten Nutzer von 77 bis 94 Jahren bevorzugten in ihren Bildwitzen dagegen verbindende Elemente.

Humor bei WhatsApp, Telegram und Signal wissenschaftlich untersucht

Die Sprachwissenschaftlerin Inke Du Bois von der Universität Bremen untersuchte zusammen mit einer Forschungsgruppe aus Studierenden rund 1200 Memes – also die Bilderwitze in Messengern wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Ergebnis: Der digitale Humor der untersuchten fünf Generationen unterscheidet sich teils stark, der von Frauen und Männern eher weniger.

Ein Beispiel für den Humor der jüngsten Generation in der Untersuchung: Über dem Comicbild von alten Menschen, die auf der Straße herumwuseln, steht auf Englisch der Spruch: „Wir müssen zu Hause bleiben, um unsere Ältesten zu schützen. Unsere Ältesten: ....“.

Auffällig sei auch gewesen, dass die jüngste Generation die meisten sprachlich-visuellen Humortypen in ihren Memes verwendet habe. „Das heißt, dass sich hier das Konzept der ‚Digitalen Muttersprachlerinnen und -sprachler‘ widerspiegelt – Menschen, die mit dem Internet und seinen Anwendungen aufgewachsen sind.“ Die jüngeren Generationen thematisierten nach Angaben von Du Bois bevorzugt gescheiterte Reisepläne, Zoom-Videokonferenzen oder die Langeweile des Lockdown-Alltags.

„Die älteren Generationen machten stärker das Maskentragen, Klopapier oder Hamsterkäufe zum Thema“, sagte Wissenschaftlerin Inke Du Bois. Ein typisches Beispiel für den Humor der 77- bis 94-Jährigen sei, etwa mit Blick auf die Abstandsregeln, das Bild von zwei dicht auf einem Zweig sitzenden Vögel, bei dem der eine den anderen anzuschreien scheint: „Zwei Meter – wie oft soll ich es Dir noch sagen?!“

Für die Babyboomer (1956 bis 1965) steht stellvertretend das Meme vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Da kündigt in einem dieser Bilderwitze Jens Spahn mit Anzug, Strohhut und buntem Getränke im Glas ein neues Impfangebot an: Sieben Tage Mallorca mit Halbpension inklusive Impfung und Begrüßungs-Sangria für 499 Euro.

Was ist ein Meme Bei Wikipedia heißt es: „Ein Meme ist ein kreativer Inhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Dieser ist in der Regel humoristisch und aufheiternd, manchmal auch satirisch und entsprechend gesellschaftskritisch.“

Frauen und Männer offenbarten zudem leicht unterschiedliche Humorstile: Frauen machten sich der Analyse zufolge eher lustig über andere, während Männer sich eher humorvoll selbst aufwerteten. Bei Frauen standen Memes über das Homeschooling höher im Kurs als bei Männern. Auch Themen wie Langeweile und uneffektiver Lebensstil kamen öfter bei ihnen vor. „Der Humor zwischen den Geschlechtern unterscheidet sich aber statistisch gesehen nicht so stark. Das ist vor allem zwischen den Generationen der Fall“, sagte Du Bois.

Im internationalen Vergleich gab es verblüffende Parallelen über den Corona-Humor. Trotz komplett unterschiedlicher politischer und kultureller Hintergründe in Europa, Asien und Afrika waren bei allen der Humortyp „Personifizierung des Corona-Virus“ kulturübergreifend gleich. Dieser kennzeichnet, dass das Virus als Person dargestellt wird, welche länger als geplant bleibt und über Reisepläne, Studienpläne und Kontrolle siegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Uni Bremen.