Forscher haben den ultimativen Anti-Kater-Shot entdeckt. Nachdem sie völlig betrunkenen Mäusen ein spezielles Hormon gespritzt hatten, waren diese schlagartig wieder nüchtern.

Dallas – Jeder und jede, der oder die schon einmal das berühmte eine Glas zu viel getrunken hat, weiß, wie unangenehm ein ausgewachsener Kater sein kann. Und dass es trotz strategischer Maßnahmen gegen den Hangover meist quälend lange dauert, bis man wiederhergestellt ist. Die Ergebnisse einer neuen Studie legen nun nahe, dass das Ausnüchtern in Zukunft aber viel schneller gehen könnte. Zumindest stockbesoffene Mäuse machte ein spezieller Hormon-Shot ruckzuck wieder nüchtern.

Studie: Dieses Hormon baut Alkohol im Turbo-Tempo ab

Während allgemein bekannt ist, wie man schnell betrunken wird, haben die Forscher nun gezeigt, dass es auch einen Weg gibt, um schnell wieder nüchtern zu werden. Das Forscherteam des Texas Southwestern Medical Center in Dallas (USA) machte zunächst eine Gruppe von Mäusen betrunken. Anschließend verabreichten sie einigen einen Shot, also eine Injektion, mit dem Hormon FGF21.

Die bemerkenswerte Beobachtung: Mäuse, die zuvor Alkohol konsumiert hatten und dann FGF21 verabreicht bekamen, waren doppelt so schnell wieder fit wie ihre betrunkenen Artgenossen. Gleichzeitig wurden sie durstig und tranken viel Wasser, wodurch das Risiko einer Dehydrierung aufgrund des Alkoholkonsums sank. Die Wissenschaftler stellten dies fest, indem sie die Tiere auf den Rücken legten und beobachteten, dass die besoffenen Mäuse Schwierigkeiten hatten, sich umzudrehen, während es für die nüchternen und die durch das Hormon nüchtern gewordenen Mäuse ein einfaches Unterfangen war.

Was ist das Hormon FGF21?

FGF21 – das „Jungbrunnen“-Hormon Die Bezeichnung FGF21 steht für „Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21“. Es handelt sich um ein Hormon, das hauptsächlich in der Leber produziert wird und verschiedene Stoffwechselprozesse reguliert. FGF21 wird insbesondere bei Nahrungsmangel oder körperlicher Belastung ausgeschüttet und ist auch an der Regulation des Blutzuckerspiegels und des Fettstoffwechsels beteiligt. Studien zeigten, dass FGF21 eine wichtige Rolle dabei spielt, den Appetit zu zügeln, den Stoffwechsel zu mäßigen, das Immunsystem zu verbessern und sogar das Leben zu verlängern. Zudem wird das Hormon in der Behandlung von Diabetes eingesetzt. Es wurde auch festgestellt, dass erhöhte Dosen von FGF21 positive Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit und die Lebensdauer haben können.

Besoffene Mäuse nach Hormon-Shot im Turbo-Tempo wieder nüchtern

FGF21, auch als „Jungbrunnen“-Hormon bezeichnet, wird hauptsächlich in der Leber gebildet und schützt der neuen Studie zufolge zumindest Mäuse vor dem durch Alkohol verursachten Verlust des Gleichgewichts und des Aufrichtungsreflexes: „Wir haben herausgefunden, dass die Leber also nicht nur an der Verstoffwechselung von Alkohol beteiligt ist, sondern auch ein hormonelles Signal an das Gehirn sendet, um es vor den schädlichen Auswirkungen des Rausches zu schützen, einschließlich Bewusstseins- und Koordinationsverlust“, sagt Steven Kliewer, Co-Autor der Studie, die im März in der Fachzeitschrift Cell Metabolism veröffentlicht wurde.

„Wir haben außerdem gezeigt, dass wir die Erholung vom Rausch dramatisch beschleunigen können, wenn wir die FGF21-Konzentration durch Injektion erhöhen. FGF21 tut dies, indem es einen ganz bestimmten Teil des Gehirns aktiviert, der die Wachsamkeit kontrolliert“, sagt Kliewer. Ein komplett anderer Wirkmechanismus also als der des Anti-Kater-Mittels Elotrans, das mit Elektrolyten dem Hangover den Garaus machen soll.

Hormon gegen Kater: Booster-Effekt bei Mäusen

Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass FGF21 die Vorliebe für Alkohol unterdrückt, das Trinken von Wasser zur Vermeidung von Dehydrierung fördert und vor alkoholbedingten Leberschäden schützt. Das nun erfolgte Experiment „Mäuse besoffen machen“ mag verstörend klingen und ist ethisch sicher –wie viele andere Tierversuche auch – diskutabel sein, aber die Ergebnisse könnten zukünftig Menschen in Notsituationen effektiv helfen. Die Entdeckung könnte nämlich Personen mit lebensbedrohlichen Alkoholvergiftungen retten, bei denen schnelle Hilfe erforderlich ist.

Doch die Forscher dämpfen zu große Erwartungen: Bisher sei die Wirkung des Hormons eben nur an Mäusen erforscht. „Unsere Studien zeigen, dass das Gehirn der Hauptwirkungsort für die Effekte von FGF21 ist. Wir erforschen nun die neuronalen Wege, über die FGF21 seine ernüchternde Wirkung entfaltet, genauer“.