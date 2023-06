„Fatal für die Verkehrswende“: Streiks bei der Bahn als Gefahr für das Deutschlandticket

Von: Ulrike Hagen

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Nun drohen unbefristete Streiks. Der Fahrgastverband warnt vor fatalen Folgen für die Verkehrswende.

Frankfurt/Berlin – Unsicherheit herrscht sowohl unter Fahrgästen als auch den Beschäftigten der Deutschen Bahn angesichts der Möglichkeit von Tarifstreits. Der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)-Chef Martin Burkert hatte in der vergangenen Woche die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärte und in einer Kampfansage verkündet: „Wir werden jetzt in die Vorbereitung der Urabstimmung gehen, mit allen damit verbundenen Folgen. Unbefristete Streiks werden dadurch möglich“. Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet im Fall von Streiks dauerhafte Folgen für die Mobilitätswende.

Forderungen der EVG 12 Prozent mehr Gehalt, mindestens 650 Euro mehr im Monat Ergebnis der Verhandlungen Bisher keine Einigung Mögliche Folge Streiks der öffentlichen Verkehrsmittel

„Autofahrer werden sich bestätigt fühlen“: Bei Streik werden viele ihr Deutschlandticket kündigen

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen kündigte die EVG am vergangenen Donnerstag an, ihre 110.000 Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutschen abstimmen zu lassen. „Die Urabstimmung wird vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen. Bis dahin sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen.“, so Gewerkschaftschef Burkert. Und das, wo ohnehin durch Strecken-Sperrungen ein Bahn-Chaos im Sommer droht. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt bereits jetzt vor dem „fatalen“ Signal, die Streiks für die Verkehrswende bedeuten würden.

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Nun drohen unbefristete Streiks. Der Fahrgastverband warnt vor fatalen Folgen für die Verkehrswende. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Deutschlandticket: Jeder und jede Dritte plant wegen Risiko von Streiks, umzusteigen

„Wenn es zum unbefristeten Streik kommt, wird es zu massiven Kündigungen beim Deutschlandticket kommen“, so der Pro Bahn-Bundesvorsitzende Detlef Neuß gegenüber der dpa. Bereits jetzt zeigte sich in einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur, dass die Aussicht auf einen unbefristeten Streik Auswirkungen auf Reisepläne hat.

Von denen, die damit rechnen, im August von einem längeren Streik betroffen zu sein, möchte danach jeder Zehnte auf seine Reise verzichten, jeder Achte die Fahrt verschieben. Knapp jeder Dritte plant, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Jeder Dritte hat seine Reisepläne noch nicht geändert.

Trotz der anstehenden Urabstimmung bleibt fraglich, ob es tatsächlich zu einem unbefristeten Arbeitskampf während der Sommerferien kommt. EVG-Chef Burkert betonte, dass sich die EVG einer Schlichtung nicht verschließen würde. Er sagte: „Meine Telefonnummer kennt jeder, genauso wie die der Verhandlungsführung bei uns. Es ist jederzeit möglich, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“

„Bärendienst für die Verkehrswende“: Folgen des Streiks auf das Deutschlandticket

Der Pro Bahn Vorsitzende Neuß hätte sich dennoch mehr Verhandlungsbereitschaft noch während der Tarifverhandlungen gewünscht. Im Gespräch mit der taz sagte er: „Das Angebot der Deutschen Bahn ist ziemlich nah an den Vorstellungen der EVG, und die Verhandlungen waren sehr weit fortgeschritten. Was noch fehlt, hätte durchaus noch verhandelt werden können.“ Die DB habe sich weiter verhandlungsbereit gezeigt, aber die EVG habe die Verhandlungen abgebrochen. „Als Fahrgastverband stellen wir das Streikrecht nicht infrage, aber hier wäre noch Luft nach oben gewesen“.

Neuß gegenüber der taz weiter: „Ein Streik der EVG fatal für die Verkehrswende. In Nordrhein-Westfalen beginnen jetzt die Schulferien, Familien planen möglicherweise, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren. Gerade jetzt die Bahn durch Streiks unattraktiv zu machen, erweist der Verkehrswende einen Bärendienst.“

Die Verunsicherung der Verbraucher ist jetzt schon groß. Und eine neue EU-Verordnung, die Reisenden der Deutsche Bahn seit Anfang Juni weniger Rechte zugesteht, unter anderem beim Anspruch auf eine teilweise Erstattung des Fahrpreises trägt nicht zur Aufheiterung bei. (ulha/dpa)