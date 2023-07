Bis zu 5000 Euro Strafe: Fehler beim Grillen können teuer werden

Von: Felina Wellner

Auf dem eigenen Balkon oder in freier Natur – Grillabende im Sommer wecken Glücksgefühle. Doch Vorsicht: Wer nicht aufpasst, dem kann eine saftige Strafe drohen.

Kassel – Für viele Grillfreunde ist der Rauch der Kohle wie Sommerduft. Viele Menschen zieht es bei hohen Temperaturen und Sonnenschein auf nach draußen, um Bratwürstchen, Maiskolben und Co. zu brutzeln. Doch Vorsicht, nicht überall und immerzu ist der Grill-Spaß erlaubt:

Auf Grünflächen: In vielen Städten und Gemeinden nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt; Bußgelder bis zu 5000 Euro möglich

In vielen Städten und Gemeinden nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt; Bußgelder bis zu 5000 Euro möglich Bei Hitze und Trockenheit: Das Grillen kann auf sonst erlaubten Gebieten temporär verboten werden

Das Grillen kann auf sonst erlaubten Gebieten temporär verboten werden Im Wald: Allgemeines Grillverbot; Bußgelder bis zu 100.000 Euro möglich

Allgemeines Grillverbot; Bußgelder bis zu 100.000 Euro möglich Auf dem Balkon: Prinzip gegenseitiger Rücksichtnahme: Lärm-, Rauchbelästigung vermeiden; Grillen kann im Mietvertrag verboten werden: Abmahnung und Kündigung möglich

Grillen in freier Natur? Bei Verstößen drohen bis zu 5000 Euro Strafe

Aufs Rad schwingen, einen schönen Platz suchen und losgrillen – klingt nach einem perfekten Sommerabend. Doch wer hohe Geldstrafen vermeiden möchte, muss sich an die Regeln achten. Viele Städte und Gemeinde stellen in Form von Verordnungen oder Satzungen den Schutz, die Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sicher. In diesen steht meist sinngemäß: „Grillen ist nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt“. Vom Anzünden bis hin zur Entsorgung: Neben der richtigen Ortswahl sollte auch weitere Dinge beim Grillen oder offenem Feuer beachtet werden.

Bis zu 5000 Euro Strafe: Vorsicht bei der Grillplatz-Suche. (Symbolfoto) © IMAGO/Daniel Scharinger

Das Ahndungsausmaß von Grill-Verstößen ist ortsabhängig. Auch die Schwere des Verstoßes kann auf die Bußgeldhöhe einzahlen. Für das illegale Grillen in Parks, auf Freiwiesen und anderen öffentlichen Grünanlagen drohen laut aktuellem Bußgeldkatalog meist überschaubare Geldstrafen zwischen 5 und 120 Euro. Vergleichsweise teuer wird es in den folgenden Städten:

Frankfurt am Main, Hessen Mindestens 120 Euro Stuttgart, Baden-Württemberg Mindestens 50 Euro Bonn, Nordrhein-Westfalen Mindestens 50 Euro

Nicht in allen Städten ist das Grillen nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt. Unter anderem in Hannover und Düsseldorf ist das Grillen auf öffentlichen Grünanlagen grundsätzlich gestattet. Für manche Orte wurden Verbote für bestimmte Bereiche festgelegt – in Kassel für den Uferbereich und für Flächen der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK). Doch auch in Städten, Gemeinden, wo normalerweise keine Bußgelder drohen, gilt es im Sommer aufmerksam zu sein. Denn: Bei Hitze und Trockenheit können temporäre Verbote ausgesprochen werden. In diesem Jahr wurden bereits in den ersten Städten Grill-Verbote wegen Hitze ausgesprochen. In Kassel ist das Grillen trotz Trockenstress vorerst noch erlaubt.

Grillen in der Natur: Dann wird es besonders teuer

Besonders gefährlich ist das Grillen im Wald – insbesondere bei einer hohen Waldbrandgefahrenstufe. Es ist dort daher grundsätzlich verboten, um das Risiko eines Waldbrandes zu minimieren. Besonders wichtig, da im Zuge der Klimakrise auch die Waldbrandgefahr zunimmt. In der Stadt Brandenburg können Strafen bei illegalem Grillen besonders hoch ausfallen – bis zu 100.000 Euro können fällig werden. In dem gleichnamigen Bundesland ist die Waldbrandgefahr deutschlandweit am größten. Aktuell gibt es eine Warnung vor Waldbrandgefahr in fast ganz Brandenburg. Aber auch an anderen Orten fällt die Strafe nicht selten dreistellig aus.

Das müssen Sie beim Grillen auf dem eigenen Balkon beachten

Beim Grillen auf dem Balkon gilt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme, welches beinhaltet Nachbarn nicht durch Lärm oder Rauch zu belästigen. Wer auf einem Balkon grillen möchte, sollte somit auf stark qualmende Kohle verzichten und einen Gasgrill oder Elektrogrill verwenden. Um starke Rauchbildung zu vermeiden, auch zugunsten der eigenen Gesundheit, empfiehlt das Umweltbundesamt zudem, nichts anbrennen zu lassen sowie auf geeignete Grillanzünder und eine gute Luftzufuhr zu achten. Außerdem sollten Sie vor dem Grillen einen Blick in den Mietvertrag werfen. Der Vermieter ist berechtigt, das Grillen grundsätzlich zu untersagen. (Felina Wellner)