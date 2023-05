DPD-Kunde stinksauer nach Paket-Zettel: „Ist das bei euch normal?“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Dieser DPD-Kunde ist so gar nicht erfreut über den Ablageort seines Pakets. Denn der ist wirklich kurios und bringt zum Schmunzeln – es ist die Mülltonne.

München – Ist der Empfänger eines Pakets nicht zu Hause, wird das Paket nicht selten irgendwo auf dem Grundstück abgelegt, oder gar an sehr ungünstigen Orten deponiert. Dabei kommt von der Garage bis zum Hauseingang so einiges infrage. Manchmal werden die Pakete aber auch einfach achtlos in den Briefkasten gestopft. Doch wo das Paket dieses Mannes abgelegt wurde, toppt wahrscheinlich die meisten Ablageorte in der Kreativität, aber auch der Kuriosität. Denn der Paket-Bote hat das gute Stück einfach in der Mülltonne abgelegt.

Der Grund seiner Wut: Diesen Zettel fand der DPD-Kunde. © Screenshot/Twitter @MatrixxKs

DPD- Kunde findet Zettel mit Aufschrift – das Päckchen ist „In der blauen Tonne“

Auf Twitter macht der DPD-Kunde seinem Ärger Mut: „Sag mal @dpd_de ist das normal bei euch Pakete in den Müll zu schmeißen?“, wundert sich der Twitter Nutzer. Darunter sieht man ein Bild des hinterlegten Zettels. Darauf zu lesen: „in der blauen Tonne“.

Das Paket in der Mülltonne, geht auch an dem Logistikunternehmen nicht vorbei. Dem enttäuschten Kunden wird unter dem Post angeboten, eine Beschwerde aufzunehmen. Doch dieser möchte davon nichts wissen: „Ganz generell euren Mitarbeitern mitteilen, dass Pakete NIEMALS in denn Müll gehören, würde mir persönlich schon reichen“, erklärt der wütende User.

Päckchen in der Mülltonne: „Und dann wird die Tonne am nächsten Tag abgeholt“

Dass es nicht besonders schlau ist, ein Paket im Mülleimer abzulegen, erkennt auch eine andere Nutzerin unter dem Post: „Und dann wird die Tonne an dem Tag abgeholt. Beste Idee!“, witzelt die Frau über den skurrilen Zettel. Eine wirklich ernstzunehmende Gefahr, denn wenn die Müllabfuhr schneller ist, als der Empfänger des Pakets, dann sieht er es, nach dem Ausflug in die Mülltonne, wohl nie wieder. So ging es auch einem Leidensgenossen des DPD-Kunden. Denn sein Paket wurde ebenfalls in die Tonne verfrachtet, jedoch kam ihm die Müllabfuhr zuvor.