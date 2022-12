Steigende Zinsen: Was das für Bauherren und Immobilienkäufer bedeutet

Von: Johannes Nuß

Seitdem die EZB den Leitzins im Euro-Raum anhebt, steigen die Zinsen für Bauherren und Immobilienkäufer. Aktuell sind die Zinsen so hoch, wie seit elf Jahren nicht.

Hannover – Seitdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Niedrigzinspolitik aufgegeben hat, schießt der Sollzins für Verbraucher in die Höhe. Zwar war mit einem Anstieg der Zinsen gerechnet worden, doch die Intensität, mit der dies nun geschieht, lässt selbst Fachleute aus der Finanzbranche staunen. Anfang Dezember, so die Verbraucherzentrale, hat der Sollzins bei einer zehnjährigen Zinsbindung beim Kauf oder Bau einer Immobilie bei 3,5 Prozent gelegen. Das war zuletzt im Jahr 2011 der Fall.

Seitdem kannten die Zinsen nur eine Richtung: nämlich nach unten. Parallel explodierten die Immobilienpreise, seit dem vierten Quartal allerdings nicht mehr so heftig, was an den steigenden Zinsen liegen dürfte. Denn die haben die Nachfrage nach Immobilienkrediten in Deutschland kräftig einbrechen lassen.

Ein Grund, warum die EZB den Leitzins inzwischen auf 2,5 Prozent hochgesetzt hat, liegt in der derzeit sehr hohen Inflation von zehn Prozent und mehr. Durch eine Erhöhung des Leitzinses soll erreicht werden, dass die Inflation sich verlangsamt, was bereits am Markt zu beobachten ist. Im Umkehrschluss werden aber dadurch langfristige Zinsen an den Anleihemärkten höher, was die Immobilienkredite und Bauzinsen verteuert. Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen mitteilt, ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr weitere Leitzins-Erhöhungen folgen.

Zinsen für Immobilienkredite steigen: Durch hohe Zinsen steigt monatliche Belastung

Durch die hohen Zinsen auf Baukredite und Immobilienfinanzierungen steigt die monatliche Belastung für den Kreditnehmer. So liegt aktuell die von den Banken verlangte Anfangstilgung zwischen zwei und drei Prozent. War in der Vergangenheit bei einem Baukredit mit Vorliegen einer entsprechenden Bonität Zinsen von unter einem Prozent möglich, erhöht sich durch die höheren Zinsen nun der an die Bank zu zahlende monatliche Abtrag.

Das Ganze ist an einer Beispielrechnung einfach zu veranschaulichen. Im vergangenen Jahr konnte noch mit einer monatlichen Belastung von 1000 Euro und einem Zins von einem Prozent rund 300.000 Euro auf 30 Jahre getilgt werden. Da der Zins inzwischen bei 3,5 liegt, können mit 1000 Euro auf 30 Jahre nur noch 185.000 Euro finanziert werden. Will der Bauherr trotzdem die 300.000 Euro aufnehmen, so hätte er zukünftig eine monatliche Belastung von 1625 Euro zu stemmen – also über 60 Prozent mehr.

Wer jetzt eine Immobilie kaufen möchte, der sollte sein monatliches Budget also genau durchkalkulieren. Als Faustregel gilt, dass die monatliche Belastung durch den Immobilienkredit nicht über 30 bis 35 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens liegen sollte. Die Gesamtbelastung, also inklusive Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser, Steuern oder anderer Gebühren, sollte nicht über 50 Prozent steigen.

Zinsen beim Hauskauf steigen: Sondertilgungsrecht sichern – Förderung über KfW prüfen

Hilfreich können bei der Finanzierung der eigenen vier Wände auch Sondertilgungen sein. Damit kann die Rückzahlung des Kredits, also die Tilgung, wesentlich schneller erfolgen, als bei Abschluss des Kreditvertrags ausgerechnet. Dieses sogenannte Sondertilgungsrecht wird auf Antrag bei Kreditabschluss in der Regel gewährt. Darüber hinaus sollten Fördermöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geprüft werden.

Des Weiteren kann es sinnvoll sein, trotz steigender Zinsen eine 15-jährige Zinsbindung zu wählen. Auch wenn so im Schnitt der Zins rund 0,3 Prozentpunkte höher ausfällt und somit auch weniger getilgt wird, kann das ein sinnvoller Schritt sein. Denn, nach geltendem Recht können langfristige Darlehen in Deutschland nach einem Zeitraum von zehn Jahren gekündigt und ohne Strafzahlung zurückgezahlt werden. Wählt man nun die 15-jährige Zinsbindung, erkauft man sich quasi so ein fünfjähriges Zeitfenster, um eine günstige Anschlussfinanzierung zu finden oder den Kreidt zurückzubezahlen.