Steigende Zinsen und Inflation: Immobiliendarlehen kaum noch gefragt

Von: Johannes Nuß

Steigende Zinsen und Inflation wirken: Die Nachfrage nach Baukrediten sinkt enorm. Viel günstiger werden Immobilien in Zukunft aber wohl nicht.

Hannover – So teuer wie derzeit war Bauen für Verbraucher noch nie in Deutschland. Doch, der rasche Anstieg der Immobilienpreise verlangsamt sich immer mehr. Grund ist die rasante Inflation der vergangenen Monate und die steigenden Zinsen bei Immobiliendarlehen. Das lässt aktuell auch die Nachfrage nach Baukrediten einbrechen, wie LBS Nord jetzt mitteilt. Ein Ende des Immobilienbooms ist zwar noch nicht konkret in Sicht, aber bei steigenden Zinsen und sinkender Nachfrage ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Immobilienpreise sinken werden. Platzt die Immobilienblase 2023?

LBS: Nachfrage nach Immobiliendarlehen bricht in Niedersachsen ein

In diesem Jahr sind sie schon nicht mehr so heftig gestiegen, wie dies noch in den vergangenen Jahren der Fall war. So lag der mittlere Preis für ein gebrauchtes Ein- oder Zweifamilienhaus mit 360.000 Euro im dritten Quartal um 2,9 Prozent über dem Preis im ersten Quartal. Bei gebrauchten Reihenhäusern und Doppelhaushälften lag der Preis mit 310.000 Euro rund 3,3 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Gebrauchte Eigentumswohnungen wurden hingegen mit 199.000 Euro lediglich 0,5 Prozent teurer. Untersucht wurden die Angebotspreise von Print- und Onlineanzeigen.

Nach einem kurzfristigen Anstieg bei Immobiliendarlehen Anfang des Jahres ist die Nachfrage inzwischen enorm eingebrochen. Platzt die Immobilienblase? © Mia Bucher/dpa/Archiv

Ein weiteres Anzeichen für sinkende Immobilienpreise ist die enorm eingebrochene Nachfrage nach Baudarlehen in Niedersachsen. Wie die LBS Nord auf Anfrage mitteilte, bewilligte die Landesbausparkasse von Januar bis Oktober landesweit 3251 Darlehen mit einer Gesamtsumme von 439,5 Millionen Euro. Das entspreche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 7,3 Prozent bei der Stückzahl und von 3,7 Prozent bei der Darlehenssumme. Für die ersten vier Monate des Jahres hatte die LBS Nord im Frühjahr noch einen starken Anstieg festgestellt.

Nachfrage nach Baukrediten bricht ein: steigende Zinsen und Inflation lassen Bauherren abwarten

Die Sorge vor der sich andeutenden Zinswende und steigender Inflation wurde damals noch als Treiber für den Anstieg genannt. Diese könnten den Kauf von Immobilien noch teurer machen als ohnehin schon. Mittlerweile führen Inflation, hohe Baukosten und steigende Zinsen laut LBS Nord hingegen dazu, dass viele mögliche Bauherren mit ihren Vorhaben noch abwarten. Das Interesse am Kauf von Wohneigentum sei aber nach wie vor groß.

Stark gestiegen ist derweil bei der LBS Nord die Nachfrage nach Bauspardarlehen. Bis Ende Oktober seien 2734 Darlehen mit einem Volumen von 37,7 Millionen Euro bewilligt worden – das entspreche einem Plus von 139 Prozent bei der Summe. Hintergrund sei, dass Bauspardarlehen wieder günstiger seien als Bankkredite.

Sinkende Immobilienpreise, aber kein Einbruch: Immobilienmarkt in früheren Wirtschaftskrisen robust

Die Sorge, dass die Immobilienpreise weiter sinken werden, sieht man auch beim Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Es gebe klare Anzeichen für eine Trendwende, sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Ein Einbruch der Preise sei aber nicht zu erwarten, denn der Bedarf an Wohnraum bleibe hoch, und der deutsche Immobilienmarkt sei auch in früheren Wirtschaftskrisen robust geblieben.

Tolckmitt verwies auf die hohen Bewertungen nach einem mehr als zwölfjährigen Immobilienboom in Deutschland. Selbst ein kräftiger Rückgang der Preise um rund 20 Prozent, den einige in der Branche für möglich hielten, würde nur das Niveau von 2020 bedeuten. Verbandspräsident Georg Reutter betonte, Immobilien seien hierzulande langfristig und konservativ finanziert. Im Schnitt gebe es bei Immobilienkrediten eine Zinsbindung von 14 Jahren, was im aktuellen Zinsanstieg schütze. Er halte es für möglich, dass der Immobilienmarkt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 ein neues Gleichgewicht finde.

Sinkende Immobilienpreise in Deutschland: Preise geben im dritten Quartal um 0,7 Prozent nach

Wohnungen und Häuser haben sich nach kürzlich veröffentlichten Daten des vdp, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer in Deutschland vertritt, leicht verbilligt. Im dritten Quartal fielen die Immobilienpreise gemessen am Vorquartal um 0,7 Prozent – der erste Rückgang seit dem Jahr 2010. Auch in Großstädten gab es Abschläge: Während die Preise in Berlin gemessen am zweiten Quartal stabil blieben (minus 0,1 Prozent), fielen sie demnach in den übrigen Großstädten zwischen 0,6 Prozent (Köln) und 1,5 Prozent (München).

Vor allem der Anstieg der Kreditzinsen, die sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht haben, aber auch die Rekordinflation und hohe Baupreise belasten die Nachfrage nach Immobilien. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält im kommenden Jahr einen Rückgang der Wohnimmobilienpreise um bis zu zehn Prozent für möglich. Die DZ Bank erwartet 2023 ein Minus von bis zu sechs Prozent. (mit Material der dpa)