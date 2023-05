Montenegro statt Mallorca: 5 sehenswerte Reiseziele fernab des Massentourismus

Von: Nina Brugger

Der nächste Urlaub steht bevor – doch Sie wollen nicht am überfüllten Strand liegen? Diese fünf Reiseziele sind nicht sehr touristisch und echte Geheimtipps.

Bremen – Jedes Jahr dieselbe Frage – wohin in den Urlaub? Wieder nach Italien oder nach Mallorca? Dort war es doch immer so schön. Doch oft sind die beliebten Reiseziele der Deutschen überfüllt, was nicht nur zu Stress im Urlaub und langen Schlangen führt, sondern auch ins Geld geht. Gerade, wer an bestimmte Ferientage gebunden ist und den Urlaub nicht einfach Last-Minute buchen kann, kennt das Problem bestimmt. Aber zum Glück gibt es noch viel mehr Reiseziele, die einen Urlaub wert sind und ganz ohne Massentourismus auskommen.

Montenegro – echter Geheimtipp mit wenig Tourismus

Montenegro ist als Reiseziel unbekannt – doch wieso eigentlich? Die unberührte Natur mit ihren Berglandschaften und die türkisblauen Strände der Adria vereinen die schönsten Aspekte von Wander- und Badeurlaub. Mittelalterliche Dörfer laden zum Entdecken ein – mit vielen Boutiquen, Cafés und Restaurants. Und weil das Land als Urlaubsziel bisher noch so unbekannt ist, ist eine Reise auch noch erschwinglich für den Geldbeutel.

Günstig Verreisen – Urlaub in Slowenien

Die meisten, die schon mal nach Kroatien gefahren sind, kennen Slowenien wahrscheinlich als vorbeiziehendes Panorama, wenn sie das Land durchqueren. Doch nur die wenigsten legen hier einen Stopp ein – obwohl Slowenien viel zu bieten hat. Mit den grünen Nationalparks, Seen und der Lage am Meer vereint das Land Strandurlaub mit Bergwanderungen. Auch Städtereisende kommen nicht zu kurz: Die Hauptstadt Ljubljana mit der ausgeprägten Kultur und Architektur sowie vielen hübschen Cafés und Restaurants ist einen Besuch wert.

Sommerurlaub in Albanien – kein Tourismus, aber dafür klares Wasser und viel Sonne

Mediterraner Flair, glasklares Wasser und keine einzige Wolke am Himmel – was zuerst nach Italien klingt, ist eigentlich Albanien. Mit seinen hübschen Gebirgsketten und schönen Stränden ist es ein Wunder, dass das Land erst jetzt als Urlaubsziel infrage kommt. Ob Wanderungen oder Bade-Spaß mit der Familie, das Nachbarland von Montenegro ist ein attraktives Ziel für den Sommerurlaub. Doch jetzt heißt es schnell sein – während Albanien bisher noch relativ unbekannt als Urlaubsziel ist, so scheint es sich gerade zum Trend-Land zu entwickeln – zu Recht!

Wenig Tourismus: Nachbarland Polen als Urlaubsziel

Wenn es um Urlaub geht, denken wahrscheinlich die wenigsten an Polen. Doch hier findet man nicht nur kaum besuchte Ostseestrände, sondern auch eine schöne Natur mit vielen Wäldern. Vor allem das Sumpfgebiet Zakret in der Nähe der Hauptstadt Warschau ist mit seiner unberührten Natur zu empfehlen. Auch Städtetrips nach Krakau, Breslau oder Posen lohnen sich, um das Land und seine Kultur besser kennenzulernen. Das Nachbarland von Deutschland punktet dabei nicht nur durch den kurzen Fahrtweg, sondern – da Urlaube besonders dieses Jahr wieder teurer werden – auch durch günstige Preise.

Zwischen zwei Kontinenten – Geheimtipp Georgien

Gelegen am Schwarzen Meer, zwischen Asien und Europa, ist es vor allem die Vielseitigkeit, die Georgien so besonders macht. Während die Strände am Meer zum Entspannen einladen, lässt sich die Natur des Kaukasischen Gebirges auf Wanderungen erkunden und dabei hübsche Bergdörfer entdecken. Auch die Hauptstadt Tiflis mit ihrer historischen Altstadt ist einen Besuch wert.