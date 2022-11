Spotify Wrapped: Das hat Baden-Württemberg 2022 am liebsten gehört

Von: Pauline Wyderka

Alle Jahre wieder erhalten Spotify-Nutzer einen Jahresrückblick mit der Liste ihrer Lieblingslieder und -künstler. Lesen Sie hier, was Baden-Württemberg dieses Jahr am liebsten gehört hat:

Musik ist mehr als Gedudel aus einer Bluetooth-Box im Park oder Untermalung beim Einkaufen. Musik lässt uns fühlen. Sie verbindet. In diesem Jahr haben ein paar Künstler Baden-Württemberg ganz besonders verbunden.

HEIDELBERG24 verrät, welche Hits die Menschen in Baden-Württemberg am liebsten auf Spotify gehört haben.

Spotify Wrapped ist ein musikalischer Jahresrückblick, den Spotify seinen Nutzern seit 2016 anbietet. Auch andere Streaming-Apps haben mittlerweile einen vergleichbaren Service. (paw)