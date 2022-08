Spinnen loswerden: Sterben die Tiere im Staubsauger?

Von: Katja Becher

Sollte man eine Nosferatu-Spinne mit dem Staubsauger bekämpfen? (Fotomontage) © Tobias Hase/dpa/Montage HEADLINE24

Die Wahrscheinlichkeit, im Südwesten eine der gruseligen Nosferatu-Spinnen in Haus oder Wohnung zu entdecken, steigt. Lesen Sie hier, ob ein Staubsauger gegen die Achtbeiner hilft:

Für viele Menschen sorgt die Begegnung mit einer Spinne in den eigenen vier Wänden für Gänsehaut – vor allem, wenn es sich um ein großes Exemplar handelt. Aktuell sorgt die neu eingeschleppte Nosferatu-Spinne für Schrecken in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Gruselig: Das Krabbeltierchen aus dem Mittelmeerraum ist nicht nur besonders groß, sondern kann auch unangenehm schmerzhaft zubeißen. Angesichts der neuen achtbeinigen „Bedrohung“ dürften sich viele Menschen fragen, wie sie die große Spinne, sollte sie tatsächlich in Wohnung oder Haus auftauchen, am besten loswerden.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, ob ein Staubsauger bei der gruseligen Spinne wirklich hilft – oder ob die großen Krabbeltierchen direkt wieder rauskrabbeln.

Die Nosferatu-Spinne zählt zur Familie der Kräuseljagdspinnen und kann eine beachtliche Körpergröße von bis zu 8 Zentimetern erreichen. Besonders gruselig: Die Spinne scheint sich vor allem in Gebäuden wohlzufühlen. Immerhin stammt sie ursprünglich aus wesentlich wärmeren Gefilden. Nachts geht sie auf Beutezug und erlegt kleine Insekten im Sprung.