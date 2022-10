Spinnen im Haus: An manchen Orten lauern die Achtbeiner besonders gern

Von: Pauline Wyderka

Spinnen im Haushalt können schnell für unangenehme überraschende Begegnungen sorgen. Wissenschaftler haben herausgefunden, wo die meisten Achtbeiner lauern.

Der Spinnenherbst 2022 steht ganz im Zeichen der Nosferatu-Spinne. Immer häufiger wird der massive Achtbeiner in Baden-Württemberg gesichtet. Oft scheinen die kleinen Biester an ganz besonders gemeinen Orten zu lauern, nämlich gerade da, wo wir uns normal am sichersten fühlen. Doch tatsächlich gibt es ein paar Orte im Haushalt, an denen Spinnen sich am liebsten niederlassen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wo im Haushalt die meisten Achtbeiner lauern.

Gerade wenn es im Herbst draußen kalt wird, zieht es viele Insekten und Spinnen ins Warme. Da kommen ihnen unsere kuscheligen Wohnzimmer gerade recht. (paw)