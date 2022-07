Sparkasse setzt auf Videoterminals: Kunden müssen sich auf Neuerungen einstellen

Einige Sparkassen-Filialen setzen auf Videoterminals, anstatt auf Mitarbeiter. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran – auch bei der Sparkasse. Dort werden Servicemitarbeiter nun durch Videoterminals ersetzt. Hier mehr lesen:

Sparkassen-Kunden müssen sich regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen. Somit laufen persönliche Gespräche mit Mitarbeitern nun digital ab, denn die Sparkasse setzt auf Videoterminals anstatt auf Mitarbeiter, wie RUHR24 berichtet.

Einige Sparkassen-Filialen bieten den neuen Service bereits an. Im Raum Bautzen und Neschwitz in der Oberlausitz sollen Kunden seit mehreren Wochen Videoterminals anstatt Servicemitarbeiter in den Filialen vorfinden. Durch riesige Bildschirme können Verbraucher die Mitarbeiter nun per Videoschalte kontaktieren. So sei es auch ohne Mitarbeiter vor Ort möglich, Daueraufträge, Überweisungen und Umbuchungen abzuschließen.