Sparkasse kündigt 10.000 Kunden – bald auch in Hamburg?

Von: Robin Dittrich

Die Sparkasse Nürnberg kündigte 10.000 Kunden den Vertrag – auch in Hamburg ist das nicht ausgeschlossen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Sparkasse Nürnberg kündigte rund 10.000 ihrer Kunden zum Jahresende. Kann eine solche Welle auch in Hamburg kommen? Es ist nicht ausgeschlossen.

Hamburg – Fast 10.000 Sparkassen-Kunden in Nürnberg dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie plötzlich die Kündigung zum Jahresende erhielten. Grund dafür ist die fehlende Zustimmung der neuen AGB der Sparkasse. Diese war durch ein Gerichtsurteil des BGH nötig geworden. Kommt eine solche Kündigungswelle bald auch in Hamburg?

Ob in Hamburg eine Kündigungswelle droht, hat 24hamburg.de von der Haspa erfahren.

Nach dem Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs dürfen Banken keine Preissteigerungen ohne Einwilligung der Kunden durchführen. Die Bank hat auf der anderen Seite das Recht, den Vertrag aufgrund einer fehlenden Zustimmung zu kündigen.