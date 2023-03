Preis-Explosion auch beim Spargel? Experten mit erster Einschätzung

Die deutschen Bauern blicken mit Sorge auf die diesjährige Spargel-Ernte. Dumpingpreise aus dem Ausland machen dem „weißen Gold“ zu schaffen.

München – Die Spargelzeit steht kurz bevor: In der Regel können schon Mitte April die ersten Stangen geerntet werden, in diesem Jahr also pünktlich zu Ostern. Nach einer schlechten Saison 2022 steht bei den deutschen Spargelbauern die Befürchtung im Raum, dass Spargel bald ganz von den heimischen Feldern verschwinden könnte. Dumpingpreise aus dem Ausland und höhere Lohnkosten in Deutschland belasten die Produktion.

Spargel-Ernte: Dumpingpreise aus dem Ausland machen Bauern 2022 zu schaffen

Im vergangenen Jahr machten besonders Dumpingpreise aus dem Ausland den hiesigen Bauern zu schaffen. „Unsere Betriebe belastet auch der gestiegene Mindestlohn von 12 Euro im europäischen Wettbewerb. Es ist eine reelle Gefahr, dass dadurch in Deutschland die Spargel- und Erdbeerproduktion verschwindet“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. In der Saison zuvor lag der Mindestlohn noch bei 10,45 Euro. Auch aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise kauften die Deutschen im vergangenen Jahr preisbewusster ein und griffen daher eher zum günstigeren Spargel aus dem Ausland. Eine Gefahr für die heimische Produktion.

„Ich glaube schon, dass wir im Vergleich zum Vorjahr auf zehn bis 15 Prozent weniger Fläche ernten werden“, so Fred Eickhorst, Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen zur Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Von einer Preis-Explosion will der Verband allerdings nichts wissen. Der Preis für den diesjährigen Spargel werde sich im Mittel der letzten beiden Jahre einpendeln, glaubt der Vorstandssprecher des Süddeutschen Bauernverbands, Simon Schumacher. „Einen großen Einfluss hat auch das Wetter“, betonte er. Ein erster Blick in die Supermarktregale bestätigt die Einschätzung. Gäubodenspargel liegt schon jetzt bei Rewe im Regal. „Sie bekommen den Einser Spargel für 20 Euro, den unsortierten bei uns im Hofladen unter zehn Euro das Kilo“, so der Landwirt Karl Baumann aus Bayern zu Merkur.de von IPPEN.MEDIA, der das Gemüse dank „Fußbodenheizung“ schneller austreiben lässt. Das sei sogar billiger als voriges Jahr.

Die Umsatzeinbrüche der vergangenen Saison sieht Spargelexperte Ralf Große Dankbar von der Landwirtschaftskammer NRW im Gegensatz zu seinen Kollegen vom Bauernverband gelassen: „Spargel ist ein Naturprodukt und keine Saison gleicht der anderen. Dies kennen die Anbauer schon seit Jahren oder Jahrzehnten und wissen damit umzugehen.“ Die Spargelbauer würden positiv auf die kommende Saison schauen, sagte Große Dankbar zu DerWesten.

Maschinen sollen Kosten bei der Spargel-Ernte langfristig drücken

Spargel gilt als kalorienarm und gesund, weil das Gemüse nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung auf natürlichem Weg entschlackt und entwässernd wirkt. Die Spargelernte selbst ist anstrengende Knochenarbeit. Saisonarbeiter ernten Stange für Stange per Hand und verharren dafür stundenlang in gebückter Haltung, was den Rücken stark belastet. Ein geübter Spargelstecher sammelt in einer Viertelstunde bis zu zwei Kilo Spargel, eine vergleichsweise geringe Ausbeute.

Deutschlands Spargelbauern starten nach einem schlechten Jahr 2022 mit Besorgnis in die neue Saison. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Ernteroboter und Sortiermaschinen sollen künftig für ein Überleben der Branche sorgen. Es ist höchste Zeit: Während es im Südwesten Deutschlands im Jahr 2014 noch 314 Spargel-Betriebe gab, waren es 2022 nur noch 258 Unternehmen. Wegen der weiter steigenden Lohnkosten werde eine weitere Mechanisierung der Ernte immer mehr zum Thema, bestätigte Nils Kraushaar von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen der dpa. Die Verluste seien bei den momentan verfügbaren Maschinen noch sehr hoch – genauer arbeitende Ernteroboter hingegen ausgesprochen teuer. Die Kammer arbeite aber an verbesserten Anbaumethoden, um den Maschineneinsatz zu erleichtern, hieß es weiter.