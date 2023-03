Nie wieder deutscher Spargel? Bauern schlagen Alarm

Von: Vivian Werg

Teilen

Die langersehnte Spargel-Saison steht endlich an. Doch Spargel-Bauern sind in Sorge – gibt es das beliebte Saisongemüse der Deutschen bald nicht mehr?

Kassel – In der Regel kann der erste Spargel aus heimischen Anbau ab April geerntet werden. Vielleicht gibt es dann den ersten Spargel auch schon zu Ostern. Abhängig von Wetter und Bodenbeschaffenheit der Region gibt es abgedeckte Folienspargel sogar bereits ab Mitte März. Doch aufgrund des unerwarteten schlechten Vorjahres sind die Landwirte besorgt.

„Vergangenes Jahr wurden Erdbeer- und Spargelflächen teilweise nicht mehr abgeerntet“, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Die Produktion hat sich aufgrund der exorbitant gestiegenen Kosten und der Billigimporte aus dem Ausland schlicht nicht mehr gelohnt.“

Müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nun fürchten, dass es bald keinen Spargel aus eigenem Anbau mehr gibt?

Während sich die Deutschen auf die Spargel-Saison freuen, sind die Bauern in großer Sorge © Andreas Arnold/ dpa

Deutsche Spargel-Bauern in Sorge: Spargel und Erdbeerproduktion drohen in Deutschland zu verschwinden

Der andauernde Ukraine-Krieg, höhere Mindestlöhne und ansteigende Lebensmittelkosten bereitet der deutschen Bevölkerung zunehmend Sorge. Entgegen der Erwartungen der Spargelbauern setzten Supermarktketten wie Rewe, Edeka und Discounter Lidl und Aldi im vergangenen Jahr mehr auf importierten „Billigspargel“.

„Sollte wieder Dumpingware aus dem Ausland im Regal liegen, wird es schwierig“, befürchtet Rukwied. Durch den starken Zuwachs der Billigimporte droht die Gefahr, dass die Spargel- und Erdbeerproduktion in Deutschland verschwindet.

Wie die dpa berichtet, lag nach Angaben des Statistischem Bundesamts die Anbaufläche in Deutschland im vergangenen Jahr bei 21.000, in Bayern bei etwa 3800 Hektar. Ein leichter Rückgang der Anbaufläche in Bayern sei in den vergangenen Jahren bereits zu verzeichnen. „Ich gehe davon aus, dass die Fläche definitiv nicht steigt“, sagt Miriam Adel, Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbands Franken.

Spargel aus Deutschland: Agrarministerin wirbt für heimischen Spargel

Unterstützung erhalten die Spargel-Bauern von Agrarministerin Michaela Kaniber: „Spargel ist für mich der Inbegriff eines Saisongemüses“, sagt die CSU-Politikerin. „Im Gegensatz zum importierten Spargel erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie regional und saisonal einkaufen, nicht nur beste Qualität und ein vitaminreiches Nahrungsmittel, sondern sie schonen damit zugleich das Klima.“

Damit deutscher Spargel aus eigenem Anbau nicht von billigeren Spargel aus dem Ausland verdrängt wird und gänzlich vom deutschen Markt verschwindet, kommt es jetzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher an. Im Zuge der Inflation wird zwar mehr auf den Geldbeutel geachtet, dennoch hoffen Bauern auf eine hohe Nachfrage – schließlich ist der Spargel nicht nur lecker, sondern auch gesund. Ökotest zufolge erkennt man guten Spargel an der Frische und Merkmalen wie Spargelköpfchen und Festigkeit. (dpa/ Vivian Werg)