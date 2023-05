Digitale Altersvorsorge: Neuer Service für Millionen Rentner ab Sommer

Von: Nadja Austel

Die Deutsche Rentenversicherung sieht sich bei der Digitalisierung „auf einem wirklich erfolgreichen Weg“ – im Sommer kommt die Digitale Rentenübersicht.

Hamburg – Die Deutsche Rentenversicherung kündigt für den Sommer 2023 umfangreiche Veränderungen im Zuge der Digitalisierung an. Auf einem eigens zu diesem Zwecke eingerichteten Onlineportal soll dann die „Digitale Rentenübersicht“ der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Seit Dezember 2022 befindet sich dieser Service in seiner Pilotphase, wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilt.

Das Portal der digitalen Rentenübersicht zeigt dann, so die Ankündigung, Informationen zu den unterschiedlichen Ansprüchen zur Altersvorsorge – ob gesetzliche, betriebliche oder private Rente. Somit werden erstmals alle Informationen über die persönlichen Altersvorsorge-Ansprüche zentral gebündelt und abgebildet.

Digitale Rente – Wann kann jeder die Digitale Rentenübersicht nutzen?

Die Ergebnisse der Pilotphase werden derzeit noch geprüft und ausgewertet. Dabei werden auch die Funktionen des Renten-Portals getestet und evaluiert. Schon im Sommer wird die digitale Rentenübersicht dann allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich sein. Zu diesem Zeitpunkt werden allerdings noch nicht alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten teilnehmen und nicht alle Formen der Altersvorsorge angezeigt.

Altersvorsorge: Welche Renten-Ansprüche genau werden dargestellt?

Ab wann alle Ansprüche zu sehen sein werden, hängt davon ab, wann sich alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten an der digitalen Rentenübersicht beteiligen, so die Deutsche Rentenversicherung. Die digitale Rentenübersicht umfasst bis dahin Anwartschaften aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Im Einzelnen seien das:

Renten aus Pflichtsystemen wie der gesetzlichen Rentenversicherung

Betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft (Direktversicherung, Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionskassen und Pensionsfonds)

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes

Geförderte private Altersvorsorge (Riester-Renten, Rürup-Renten)

Private kapitalbildende Lebensversicherungen mit Auszahlungsbeginn ab dem vollendenten 60. Lebensjahr

Altersvorsorge-Verträge in Form von Fondssparplänen mit Auszahlungsbeginn ab dem vollendeten 60. Lebensjahr

Digital-Rente: Gibt es eine Pflicht, die Digitale Rentenübersicht zu nutzen?

Die digitale Rentenübersicht ist, so die Ankündigung der Deutschen Rentenversicherung, zunächst eine ergänzende Informationsquelle. Die Nutzung des Online-Portals sei freiwillig, kostenfrei und von jedem gängigen Internetbrowser aus möglich. Die Authentifizierung erfolge mit dem elektronischen Personalausweis, um den nötigen Datenschutz und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Für eine Zuordnung der eigenen Renten-Ansprüche benötigen die Nutzenden zudem ihre steuerliche Identifikationsnummer. Die zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht prüft derzeit, ob auch andere Möglichkeiten einer sicheren Authentifizierung angeboten werden können.

Digitale Übersicht der Rente: Sind die Daten sicher?

Das Online-Angebot soll dabei einerseits leicht zugänglich sein, andererseits den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. „Um den Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten, erfolgt der Zugang nur über sehr sichere Wege“, sagte Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach. Die Rentenversicherung arbeite bei der Entwicklung ihrer digitalen Angebote daher eng mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zusammen.

Digitale Rentenübersicht: Zeigt das Portal Versorgungslücken der Altersvorsorge an?

Um eine Versorgungslücke in der individuellen Rente auszuweisen, müsste der persönliche Finanzbedarf des jeweiligen Nutzenden bekannt sein. Dazu gehören etwa die Wohnsituation, die finanzielle Verantwortung für weitere Personen oder der persönliche Lebensstil – Informationen also, die dem Renten-Portal nicht vorliegen. Eine mögliche Versorgungslücke zu ermitteln, liegt daher auch weiterhin in der Verantwortung des einzelnen Nutzenden.

„Wir sind bei den Themen Digitalisierung und Automatisierung auf einem wirklich erfolgreichen Weg“, betonte Roßbach. „Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 insgesamt 126 Millionen Blatt Papier eingespart, das sind 630 Tonnen“ – auch im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit ein beachtlicher Schritt. (na)