Trotz Sommer-Hitze in Deutschland gut schlafen – diese Tipps helfen

Von: Kilian Bäuml

Viele Personen haben bei Hitze Probleme, gut zu schlafen. Einige Tipps helfen jedoch dabei, sich auch in den heißen, kurzen Nächten des Sommers gut zu erholen.

Kassel – Sommer, Sonne, Sonnenschein und die Temperaturen klettern immer weiter nach oben. Da verbringen viele Leute ihre Zeit am liebsten an Seen, in Freibädern oder Parks. Für diesen Sommer rechnen Experten mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Doch auch der sonnigste Sommertag geht irgendwann zu Ende und beim Betreten der eigenen Wohnung wird dann nur allzu oft festgestellt, dass es drinnen sogar noch deutlich heißer ist als draußen. An besonders heißen Tagen kühlt es selbst in der Nacht kaum ab. Im Bett dreht man sich dann von der einen auf die andere Seite und findet weder Ruhe noch Schlaf.

In der Hitze des Sommers haben viele Personen in Deutschland Probleme zu schlafen. (Symbolbild) © Vira Simon/Imago

Trotz Hitze in Deutschland gut schlafen – wie das Schlafzimmer ab besten vorbereitet wird

Dass viele Menschen im Sommer bei Hitze schlecht schlafen, liegt daran, dass die Temperatur den Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers beeinflusst, informiert die Krankenkasse AOK. Am Abend bereitet sich der Körper auf den Schlaf vor, indem sich die Blutgefäße erweitern, wodurch die Körpertemperatur gesenkt werden soll. Ist die Raumtemperatur jedoch zu hoch und es tritt keine ausreichende Kühlung ein, bleibt auch die Körpertemperatur hoch und der Schlafrhythmus wird gestört. Dabei ist erholsamer Schaf auch für die Gesundheit wichtig. Doch es gibt einige Tipps, dank denen es sich auch bei der Sommer-Hitze richtig gut schläft.

Vor allem in den oberen Etagen staut sich im Sommer oft die Hitze, doch gegen die Hitze in der Wohnung kann man so einiges tun. Wer hier sein Schlafzimmer hat, kann laut der Apotheken Umschau mit diesen Tipps dafür sorgen, dass die Temperatur zum Schlafen erträglicher wird:

Richtig Lüften: Tagsüber werden die Fenster am besten geschlossen gehalten und nach Möglichkeit abgedunkelt. Besonders geeignet sind Außenjalousien und Rollläden. Der richtige Zeitpunkt zum Lüften ist am Morgen und Abends, da es zu diesen Zeiten noch kühler ist. Am besten werden alle Fenster gleichzeitig vollständig geöffnet, sodass ein Durchzug entsteht.

Tagsüber werden die Fenster am besten geschlossen gehalten und nach Möglichkeit abgedunkelt. Besonders geeignet sind Außenjalousien und Rollläden. Der richtige Zeitpunkt zum Lüften ist am Morgen und Abends, da es zu diesen Zeiten noch kühler ist. Am besten werden alle Fenster gleichzeitig vollständig geöffnet, sodass ein Durchzug entsteht. Abdunkeln: Außenjalousien und Rollläden helfen nicht nur dabei, die Hitze draußen zu halten. Wenn es dunkel wird, schüttet der Körper das Hormon Melatonin aus, das beim Schlafen hilft. Durch die langen Tage im Sommer wird es erst sehr spät ausgeschüttet. Wer keine Möglichkeit hat, das Schlafzimmer abzudunkeln, kann beispielsweise eine Schlafbrille verwenden.

Gut Schlafen trotz Hitze – wie man sich im Sommer aufs Schlafen vorbereiten kann

Doch nicht nur das Schlafzimmer lässt sich zum Schlafen gehen vorbereiten. Laut der Krankenkasse AOK und der Apotheken Umschau kann man auch selbst einige Dinge berücksichtigen, um dem Körper beim Einschafen zu helfen:

Ein leichtes Abendessen hilft beim Einschafen, weil der Körper weniger mit der Verdauung beschäftigt ist.

Eine warme Dusche am Abend wirkt auf den Körper entspannend, schlaffördernd und hilft sogar dabei, den Körper abzukühlen.

Über Hände und Füße lässt sich es sich am besten abkühlen, ein kaltes Fußbad kann ebenfalls helfen.

Schweißtreibende Aktivitäten wie Sport am Abend sollten vermieden werden, da sie die Körpertemperatur erhöhen.

Auch spezielle Übungen sollen beim Einschlafen helfen. In Deutschland leiden auch ohne Hitze imme mehr Personen unter Schlafproblemen. Die richtige Temperatur zum Schlafen beeinflusst nicht nur im Sommer die Schlafqualität. (kiba)