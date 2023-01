Silvesterbräuche: Was Glück oder Pech fürs neue Jahr bringen soll

Von: Steffen Maas

Rituale, Bräuche, Traditionen: Vieles von dem, was wir an Silvester machen, soll Glück für das neue Jahr bringen. Nicht selten geht es dabei ums Essen.

Hamburg – Silvester, der letzte Tag des Jahres. Egal, ob man persönlich eine positive oder negative Bilanz für die abgelaufenen 365 Tage zieht, das neue Jahr ist eine Chance für einen mentalen Neustart. Und besser kann es eigentlich immer laufen. Nicht überraschend also, dass viele Silvesterbräuche mit dem Aberglauben verbunden sind, sich fürs neue Jahr extra viel Glück auf die Karma-Karte zu laden. kreiszeitung.de erklärt, was in Deutschland und der Welt probiert wird, um die Glücksfee und -Götter auch im Jahr 2023 auf seine Seite zu ziehen.

Feuerwerk zu Silvester 2022 wieder erlaubt: Geistervertreibung für 2023 gesichert

Im Zentrum steht dabei zu Silvester natürlich das große Feuerwerk, das Silvester 2022 wieder stattfinden darf. Auch, wenn die Böllerei und bunten Raketen streng genommen nicht mit Glück oder Pech zu tun haben: Besonders spirituelle Menschen, die ein miserables Jahr 2022 hinter sich haben, machen dafür eventuell das letztjährige Feuerwerkverbot verantwortlich.

Denn das bunte Tohuwabohu geht auf einen heidnischen Brauch aus dem Mittelalter zurück. Schon dort zogen die Menschen mit allem, was Krach machte, durch die Straßen, um die bösen Geister zu vertreiben. Wer den besonderen Draht ins Geisterreich hat, der wird seine unterdurchschnittliche Jahresbilanz also vielleicht der misslungenen Geistervertreibung des vergangenen Silvesters anhängen wollen. Vielleicht wurde auch einfach zwischen den Jahren Wäsche gewaschen und damit die Geister erzürnt? Doch bei aller Sympathie: Das Feuerwerk zu untersagen, um überlastete Krankenhäuser vor einem Ansturm von Notfallopfern zu bewahren, war dann doch wohl die richtige Entscheidung.

Silvesterbräuche und Glücksbringer: Positive Assoziation mit Schornsteinfegern

Doch wer glaubt schon an Geister? Lieber flirtet man mit der (definitiv realen) Glücksfee auf handfeste Art und Weise. In Deutschland werden dazu an Silvester gerne traditionelle Glücksbringer verschenkt: Hufeisen, Marienkäfer aus Schokolade, Marzipanschweine, ein vierblättriges Kleeblatt oder ein Schornsteinfeger in essbarer oder aufstellbarer Form sollen für persönliches (und monetäres) Glück sorgen.

Okay, ganz ehrlich: Auch das garantiert kein Neujahrsglück. Doch beim Schornsteinfeger steckt tatsächlich eine echte und historische Verbindung hinter der positiven Assoziation: Sie rührt aus der Zeit, in der Kamin in deutschen Häusern zur absoluten Grundausstattung gehörte und für überlebenswichtige Wärme sorgte. Dass man den schwarz gekleideten Mann, der dafür sorgt, dass alles reibungslos funktioniert, in allen Ehren hält, leuchtet ein.

Viele Bräuche an Silvester sollen dafür sorgen, dass das neue Jahr besonders glücklich abläuft. Böse Geister zu vertreiben, hilft dabei auch schon. © Lars Klemmer/dpa/Panthermedia/Imago

Glück geht durch den Magen: Pech im Berliner, Glück im Jahr 2023

So manch einer, der von Glücksbringern und Bräuchen nichts hält, nimmt während der Silvesterparty trotzdem unbewusst an der potenziellen Beeinflussung der nächsten 365 Tage teil. Denn, wenn man den Abergläubischen glaubt, soll besonders viel Nahrung dafür sorgen, dass man den kalendarischen Neustart mit einem Glücksvorschuss beginnt.

Am bekanntesten sind in Deutschland wohl die Neujahrs-Berliner. Das süße Gebäck ist typischerweise mit Konfitüre, Fruchtmus oder Schokolade gefüllt. Viele Aufträge am letzten Tag des Jahres beinhalten aber auch den Wunsch an den Konditor des Vertrauens, einen oder mehrere Berliner mit Senf zu füllen. Wer in der Neujahrsnacht davon einen erwischt und sich auf eine süße Füllung gefreut hat, hat zwar kulinarisches Pech, soll dafür aber besonders viel Glück im neuen Jahr haben. Und der Rest der Gäste kann sich einfach über einen leckeren Berliner freuen – es gewinnen also alle.

Fisch oder kein Fisch? Meerestiere bringen Unglück oder Geldsegen

Doch damit nicht genug mit Gourmet-Glück und -Pech. Wer nicht gut auf die Kirche oder den Namenspaten des Festes, Papst Silvester I., zu sprechen ist, der macht besser einen großen Bogen um Fisch. Der Legende nach sind alle Gegner des Geistlichen und Ungläubige an einer Gräte erstickt. Andererseits: Eines der berühmtesten Silvestergerichte ist der Silvesterkarpfen. Von ihm sollen sich Glücksbedürftige nach dem Verzehr eine Schuppe ins Portemonnaie legen, um im neuen Jahr zumindest finanziell auf der sicheren Seite zu sein.

Wer sich nicht sicher ist, ob er auf Papst Silvesters Feindesliste steht und deshalb keinen Fisch für den kommenden Geldsegen essen kann, der macht mit Schweinefleisch nichts verkehrt: Das Schwein steht seit jeher für Stärke und Wohlstand.

Silvesterbräuche im Ausland: Weintrauben in Spanien, Äpfel in Tschechien

Der Versuch, die Glücksgötter mit kulinarischen Köstlichkeiten zu bestechen, ist übrigens kein rein deutsches Unterfangen. Wer es in Spanien schafft, jeweils eine Weintraube auf die Sekunde genau zu den zwölf Glockenschlägen der nächstgelegenen Kirche zu verspeisen, der kriegt nicht nur die Bewunderung der anderen Silvesterpartygäste, sondern diese Person soll auch besonders viel Glück im kommenden Jahr haben.

In Tschechien ist ein Brauch etwas weniger ans eigene Können gebunden: Dort wird an Silvester einfach ein Apfel aufgeschnitten und das Innere verrät einem, in welche Richtung es geht. Sind die Apfelkerne sternenförmig angeordnet, hat man im neuen Jahr besonders viel Glück. Stecken die Kerne jedoch kreuzförmig im Obst, bedeutet das leider Pech.

Neujahrs-Grüße: Guter Neustart oder zumindest Erträglichkeit

Zu guter Letzt zurück nach Deutschland. Denn auch wer nicht an skurrilen Bräuchen und Traditionen teilnimmt, wird wahrscheinlich sprachlich die Hoffnung auf ein wohlwollendes Neujahr vermitteln. Den „guten Rutsch“, den man seinen Liebsten wünscht, geht auf das hebräische Wort „rosch“ zurück und bedeutet „Anfang“. Man wünscht der Person damit also einen guten Neustart.

Auch beim Trinkspruch „Prosit Neujahr“ hat die Nähe zu einem anderen Wort die ursprüngliche Bedeutung etwas verschleiert. Ursprünglich aus dem lateinischen abgeleitet, bedeuten „prosit“ und „prost“ eigentlich so viel wie: „möge es zuträglich sein“. Wenn 2023 für Freunde und Bekannte also nicht mit Glück gepflastert ist, soll es, so der Wunsch, zumindest erträglich sein. Wer kreativer (oder optimistischer) sein will bei den Neujahrsgrüßen, der informiert sich über die besten WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022.