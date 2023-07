So viele Krankheitserreger stecken in unserer Bettwäsche

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Bakterien in Bettwäsche – auf einem Kopfkissen tummeln sich laut einer Untersuchung mehr Krankheitserreger als auf einem Toilettensitz. Unter ihnen vor allem verschiedene Stäbchen-Bakterien. © IMAG /Panthermedia/Westend61/Montage: HEADLINE24

In unseren Betten schlummern – neben uns – Millionen ungebetener Gäste. Auf dem Kopfkissen allein sollen sich mehr Keime tummeln als auf dem Toilettensitz. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Bakterien in Bettwäsche – mehr Krankheitserreger als ein Toilettensitz

Wenn man sich nach einem langen, anstrengenden Tag ins Bett legt, will man als Letztes darüber nachdenken, was da alles auf dem Kopfkissen kreucht und fleucht. Weiß man allerdings einmal, wie viele Bakterien mit einem unter die Decke schlüpfen, ist jede Müdigkeit schnell vergessen. In unserer Bettwäsche stecken nämlich Millionen von Krankheitserregern.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum in unserer Bettwäsche so viele Bakterien und andere Krankheitserreger stecken.

Das will man wirklich nicht gerne hören über einen Gegenstand, auf den man regelmäßig sein Gesicht legt. Ein ganzes Ökosystem aus Milben, Pilzen und Bakterien bildet sich dort in Windeseile, während wir darauf schlafen. (paw)