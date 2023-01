Wie lange man „frohes neues Jahr“ sagen darf – und Tipps für Nachzügler

Von: Andree Wächter

Nach dem Weihnachtsurlaub grüßt man mit einem „frohes Neujahr“. Ratgeber empfehlen dies bis Mitte Januar. Danach wird eine andere Grußformel favorisiert.

Hannover – Zwischen Weihnachten und Neujahr haben viele Arbeitnehmer Urlaub. Kinder hatten in Niedersachsen bis zum 6. Januar Weihnachtsferien. Egal ob Büro, Klassenraum oder im Freundeskreis: Sieht man eine Person das erste Mal, wünscht man ein frohes neues Jahr. Doch was ist, wenn ich jemanden das erste Mal im Jahr an Ostern sehe? Darf ich dann auch noch ein gutes neues Jahr wünschen?

Frohes neues Jahr wünschen: Knigge empfiehlt die erste Januarwoche

Der Ratgeber Karrierebibel.de hat die Faustformel: „Bis Mitte Januar dürfen Sie Familie, Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern noch ein frohes neues Jahr wünschen. Danach ist damit Schluss.“ Die äußerste Grenze ist in Ausnahmefällen Ende Januar. Knigge ist deutlich strenger. Seine Empfehlung lautet: in der ersten Januarwoche.

Theoretisch hat der Gruß kein Verfallsdatum. Doch Benimmexperten empfehlen ab Mitte Januar die Grußformel „Alles Gute“ zu wählen. Diese Empfehlung gilt natürlich auch für E-Mails, WhatsApp, Postkarten und Briefe. Wer bis Mitte Januar nicht im Büro war, kann den Kollegen trotzdem noch ein gutes neues Jahr wünschen. Allerdings sollte man den Gruß anders verpacken.

Bei „frohes neues Jahr“ kommt es auch auf die Schreibweise an

Egal ob digital oder analog – wer die richtige Rechtschreibung beachtet, punktet beim Gegenüber. Nach gängiger Rechtschreibregel müsste es „frohes neues Jahr“ heißen. Doch seit 2017 ist auch „frohes Neues Jahr“ als feststehender Begriff anerkannt, berichtet die Thüringer-Allgemeine. Laut der Zeitung sind beide Schreibweisen zulässig. Achtung: Wer in der Grußformel auf das Wort „Jahr“ verzichtet, muss „Neues“ zwingend großschreiben. Der Duden sagt als empfohlene Schreibweise, dass es weiterhin kleingeschrieben wird.

Alternativen zu „frohes neues Jahr“ Büro/Kollegen: Wir haben uns dieses Jahr ja noch gar nicht gesehen. Ich wünsche Ihnen Glück und Erfolg für die restlichen XXX Tage. Ich hoffe, das neue Jahr hat für Sie gut begonnen. Auch wenn das neue Jahr schon zwei Wochen alt ist: frohes neues Jahr und nur das Beste. Jetzt ist der Januar schon halb vorüber – trotzdem noch ein frohes neues Jahr und viel Erfolg Den Januar haben wir fast geschafft, für die verbleibenden elf Monate wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Gesundheit Freundeskreis: Wusstest Du, dass nach orthodoxem Brauch erst am 14. Januar Neujahr ist? Ich wünsche Dir also pünktlich ein frohes neues Jahr.

Leichte Abwandlungen erlauben die Neujahrsgrüße auch noch Ende Januar

Mit den Abwandlungen macht man bei den Kollegen deutlich, dass man weiß, dass die Zeit für Neujahrsgrüße fast vorbei ist, aber man hat trotzdem einen freundlichen Einstieg in ein Gespräch gefunden. Ist das Verhältnis unter den Kollegen eher locker, kann man vergessene Neujahrsgrüße mit einem Funfact überdecken. Beispiel: Das orthodoxe Neujahr wird nach dem julianischen Kalender gefeiert, also am 14. Januar.

Wer auch das Datum verpennt, dem bietet das chinesische Neujahrsfest oder auch Frühlingsfest Rettung. Gefeiert wird es in der dritten Januarwoche. Dann werden vermutlich Milliarden Chinesen feiern – je nach der dortigen Coronalage. Es ist der Wechsel des Tierkreiszeichens. 2023 ist das Jahr des Hasen.

Der Grund, warum Neujahrsgrüße in der westlichen Welt nur bis Mitte Januar gewünscht werden sollen, ist einfach. Die Benimm-Experten gehen davon aus, dass die Männer und Frauen dann wieder in ihrem Arbeitsalltag angekommen sind.