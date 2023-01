Warmer Geldregen in der Energiekrise: So bekommen Sie bis zu 175 Euro extra vom Amt

Von: Johannes Nuß

Wer bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts mitmacht, kann zwischen 100 und 175 Euro dafür erhalten. © imago/Archiv

In der Energiekrise ist das Geld knapp. Da wird bei Verbrauchern jeder Euro gerne genommen. 175 Euro vom Amt sind möglich. Wie funktioniert das Ganze?

Wiesbaden – Verbraucher aufgepasst: In Zeiten, in denen die Energiekrise Deutschland und seine Bürger fast jeden Cent zweimal umdrehen lässt, wie es so schön heißt, können Sie jetzt nochmal extra Kohle machen. Denn: Wer an einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts (Destatis) teilnimmt, kann ordentlich beim Amt kassieren.

Das Praktische an der ganzen Sache: Wer zu einem der 80.000 Auserwählten gehört, der kann sich so ganz nebenbei noch einen ordentlichen Überblick über seine eigenen Finanzen verschaffen. Hinzu kommen eben mindestens 100 Euro, die aber je nach Situation auf bis zu 175 Euro gepimpt werden können.

Zum ersten Mal ist bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 die Teilnahme per App möglich. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist die mobile App im Google Play Store und Apple App Store unter dem Namen „Einkommen & Verbrauch“ verfügbar. Die Web-App für alle gängigen Browser auf PC und Laptop gibt es unter app-evs2023.de. Zugangsdaten für die App erhalten nur Haushalte, die sich zur Teilnahme an der größten freiwilligen Erhebung der amtlichen Statistik bereit erklärt haben und dafür nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden.

Die EVS liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wofür die Menschen in Deutschland wieviel Geld ausgeben. Die Daten der EVS bilden unter anderem die Grundlage für die Festsetzung von staatlichen Unterstützungsleistungen für Kinder und Erwachsene. Dazu gehören zum Beispiel:

die Regelbedarfe für das Arbeitslosengeld II , also das sogenannte Bürgergeld

, also das sogenannte Bürgergeld das Kindergeld

der steuerliche Kinderfreibetrag

der Mindestunterhalt

der Unterhaltsvorschuss

Die EVS-Daten tragen zudem zur Berechnung der Inflationsrate bei, indem aus den Angaben aller Haushalte ermittelt wird, wie groß die Anteile für unterschiedliche Ausgabenbereiche sind. Das ist die Basis für die Zusammensetzung des sogenannten „Inflations-Warenkorbs“.

Insgesamt werden deutschlandweit rund 80.000 Haushalte benötigt, die sich an der freiwilligen Befragung beteiligen. Rund 50.000 Haushalte haben sich bereits angemeldet. Um zuverlässige Daten zu erhalten, die die Gesellschaft in Deutschland abbilden, werden weitere Haushalte gesucht. Dazu gehören insbesondere:

Haushalte mit Kindern , insbesondere Paarhaushalte mit einem Teenager.

, insbesondere Paarhaushalte mit einem Teenager. Haushalte, in denen die Haupteinkommensperson entweder selbstständig oder als Angestellte/-r (ohne Studienabschluss) tätig oder arbeitslos ist.

ist. Haushalte mit geringem Einkommen.

Aber auch andere Haushalte werden weiterhin gesucht und können sich auch im Verlauf des Jahres 2023 noch anmelden.

Den Teilnehmenden bietet die EVS die Möglichkeit, sich einen Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen und einmal ganz genau festzuhalten: „Wo bleibt mein Geld?“ Zudem gibt es als Dankeschön eine Geldprämie von 100 Euro je Haushalt. Haushalte mit minderjährigen Kindern erhalten zusätzlich 50 Euro. Haushalte, die nach einem mathematischen Zufallsverfahren für eine zweiwöchige detaillierte Dokumentation der Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel ausgewählt werden, erhalten zusätzlich 25 Euro. Somit ist es möglich, bis zu 175 Euro für die Teilnahme an der EVS 2023 zu erhalten.

Interessierte Haushalte können sich unter www.evs2023.de/teilnahme für die EVS 2023 anmelden. Aus allen angemeldeten Haushalten wird für jedes Quartal nach einem Quotenplan eine Stichprobe gezogen. Dazu wurde für jedes Bundesland anhand der Bevölkerungsstruktur zum Beispiel festgelegt, wie viele Paarhaushalte mit Kindern, wie viele Haushalte von Alleinerziehenden, wie viele Alleinlebende für die Stichprobe benötigt werden. Dies dient dazu, die Bevölkerung realistisch abzubilden.