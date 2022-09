„Situation dramatisch“: Über 250 Medikamente werden in Deutschland knapp

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Lieferprobleme gibt es nicht nur bei Nischenprodukten, sondern auch bei gängigen Mittel gegen Bluthochdruck und Diabetes. © Monika Skolimowska/dpa

Nach Klopapier, Öl und Mehl: Jetzt werden Medikamente knapp. Über 250 Präparate aus unterschiedlichsten Arzneimittel-Gruppen sind nicht ausreichend lieferbar.

Hamburg – Krebsmittel, Ibuprofen, Antibiotika und viele weitere. Jetzt werden auch die Medikamente in Deutschland knapp. Die Liste ist lang – und wird immer länger. Inzwischen umfasst sie mehr als 250 Medikamente aus den unterschiedlichsten Arzneimittel-Gruppen. Für die Knappheit gibt es viele Gründe, aber kaum eine Lösung. Ausfälle bei der Medikamenten-Lieferung habe es schon öfter gegeben, „aber die Menge und die Länge des Ausfalls sind deutlich dramatischer geworden“, sagt Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Apothekerverbandes.

Welche Medikamente jetzt knapp werden, hat 24hamburg.de hier aufgelistet.

Eine mögliche Lösung für die Knappheit: Wieder in Europa produzieren. Doch bis es so weit wäre, würde es wohl noch etwa zehn Jahre dauern, so Experten.