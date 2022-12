Silvester: Diese drei veganen Gerichte werden Ihre Gäste begeistern

Von: Vivian Werg

Teilen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Sie suchen noch nach einem leckeren Silvester-Menü? Wir haben drei leckere vegane Gerichte für Sie zusammengestellt.

Kassel – Nach Weihnachten ist vor Silvester: kulinarisch verwöhnt der Dezember uns schier endlos. Kaum sind Plätzchen, Stollen, Gänsekeulen und Knödel verputzt, steht schon das nächste Festessen an. Damit Sie das Jahr schmackhaft verabschieden können, stellen wir Ihnen ein veganes Silvester-Menü vor, das nicht nur Vollzeit-Veganerinnen und -Veganer begeistern wird.

Es muss nicht immer Käse-Raclette oder Fondue sein. Servieren Sie an Silvester doch ein Drei-Gänge-Menü ganz ohne tierische Lebensmittel. Eine cremig-aromatische Vorspeise, ein „deftiges“ Hauptgericht und einen abwandelten Klassiker als Nachtisch – ganz ohne Milch, Ei und Co.

Ein veganes Menü zu kochen, ist einfacher als Sie denken und mit diesen einfachen, aber schmackhaften Rezepten von Einfach Tasty werden Sie Ihre Gäste begeistern.

Superfood: Die „Vegan Broccoli and Cheddar Soup“ (Symbolbild) © Natasha Breen/ Imago

Silvester-Menü: Die Vorspeise

Eine Suppe eignet sich perfekt als erster Gang. Sie ist schnell gemacht und man kann sie schon einige Stunden vor dem Eintreffen der Gäste vorbereiten. Zudem sättigen Suppen nicht zu sehr, es soll ja noch Platz für das Hauptgericht und die Nachspeise bleiben.

Wussten Sie, dass Brokkoli, Weißkohl, Romanesco, Kohlrabi, Spitzkohl, Pak Choi oder Blumenkohl – alle vom sogenannten Wildkohl abstammen? Dabei sind alle Kohlsorten echtes Superfood. Sie enthalten wahnsinnig viele Vitamine und sind dazu sehr kalorienarm.

Für die „Vegane Brokkoli-Cheddar-Suppe“ benötigen Sie:

(für 10 Portionen)

1/2 Tasse Cashews (65g) – Wasser zum Einweichen der Cashews

1 EL Olivenöl

2 mittelgroße gelbe Kartoffeln, gewürfelt

3 mittelgroße Karotten, gewürfelt

1 mittelgroße gelbe Zwiebel, gewürfelt

3 Knoblauchzehen, gehackt

1 Teelöffel koscheres Salz

6 Tassen Gemüsebrühe (1,5 mL), aufgeteilt

1/2 Tasse Nährhefe (140g)

1 Teelöffel Paprika

1 Teelöffel schwarzer Pfeffer

1 Kopf Brokkoli, in kleine Röschen geschnitten, geröstet oder gedämpft

10 Brotschalen, zum Servieren

Die Zubereitung der Suppe geht schnell und einfach:

1. Die Cashewkerne in eine kleine Schüssel mit Wasser geben, abdecken und eine Stunde lang einweichen, dann abtropfen lassen.

2. In einem großen Topf das Olivenöl bei mittlerer Hitze erhitzen. Kartoffeln, Karotten, Zwiebel, Knoblauch, Salz und 2 Tassen (480 ml) Gemüsebrühe hinzufügen. 30 Minuten köcheln lassen.

3. Die Suppe in einen Mixer geben oder mit einem Pürierstab pürieren, bis sie glatt ist. Die Suppe zurück in den Topf geben und den Mixer ausspülen.

4. Die restlichen 4 Tassen Gemüsebrühe, die eingeweichten Cashewkerne, die Nährhefe, Paprika und Pfeffer in den Mixer geben, pürieren und zu einer glatten Masse verarbeiten.

5. Die Cashew-Mischung in den Topf mit der Suppe geben und umrühren, anschließend den Brokkoli einrühren. 10 Minuten köcheln lassen, bis der Brokkoli weich ist.

6. Die Suppe in die Brotschalen füllen und servieren.

Lecker und vegan: Jackfruit-Gulasch (Symbolbild) © Sandra Roesch/ Imago

Silvester-Menü: Das Hauptgericht

Eine leckere Alternative zum klassischen Braten ist ein deftiges, veganes Jackfruit-Gulasch. Hierfür benötigen Sie:

1 große Zwiebel

2 EL neutrales Öl (zum Beispiel Sonnenblumen- oder Rapsöl)

1 Paprika

1 Dose (70g) Tomatenmark

400g Jackfruit aus der Dose - angebraten

1 EL Mehl

50 ml trockener Rotwein

300 ml Gemüsebrühe

1 TL Paprikapulver, geräuchert

1 TL Paprika, edelsüß

1 TL Cayennepfeffer

2 TL Agavendicksaft oder Ahornsirup

1 TL Salz

Pfeffer nach Belieben

Das Rezept für das „Jackfruit-Gulasch“ ist einfach gehalten und kommt mit wenigen Zutaten aus. Ebenso einfach ist die Zubereitung:

1. Geben Sie Öl in den heißen Topf. Dazu kommt die in Streifen geschnittene Zwiebel und die Paprikastreifen. Lassen Sie alles ein paar Minuten anschwitzen, bis die Zwiebel glasig ist.

2. Fügen Sie das Tomatenmark hinzu und lassen Sie es kurz anschwitzen, bevor Sie das geräucherte Paprikapulver, Paprikapulver edelsüß und den Cayennepfeffer mit in den Topf werfen und die Gewürze kurz mitrösten lassen.

3. Jetzt kommt 1 EL Mehl dazu, das bindet später alles. Gut umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Löschen Sie als Nächstes alles mit Rotwein ab und lösen Sie mit dem Kochlöffel alles vom Topfboden.

5. Geben Sie anschließend die Gemüsebrühe und die angebratene Jackfruit dazu, gut um rühren und alles zugedeckt 20 Minuten köcheln lassen.

6. Der Agavendicksaft darf zum Schluss rein, bevor Sie nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am besten mit Pellkartoffeln, Nudeln oder Reis servieren.

Das herzhafte Jackfruit-Gulasch ist ein beliebtes veganes Gericht, weil es dem traditionellen ungarischen Gulasch sehr ähnlich ist. Die etwas längere Kochzeit und die verschiedenen Gewürze machen das Jackfruit-Gulasch zart und verleihen ihm ein ganz besonderes Aroma.

Das Gulasch kann prima vorgekocht werden, denn aufgewärmt schmeckt es noch besser.

Ein Klassiker unter den Desserts: „Vegan Chocolate Mousse“ (Symbolbild) © Barbara Neveu/ Imago

Silvester-Menü: Die Nachspeise

Ein Klassiker unter den Desserts: Die Schokoladenmousse. Cremig, luftig und vor allem schnell gemacht, kann man die Nachspeise nach fast jedem Hauptgang servieren. Für die köstliche „Vegane Mousse au Chocolat“ benötigen Sie nur vier Zutaten:

1 Dose (75ml) Aquafaba (Kichererbsenwasser)

½ Tasse dunkle Schokolade (85 g), vegan

2 Esslöffel Zucker

1 Teelöffel Vanilleextrakt

Die vegane Version steht dem Klassiker in keinster Weise nach. Die Zubereitung:

1. In einer mittelgroßen Schüssel Aquafaba mit einem Handmixer schlagen, bis es steif ist.

2. Geschmolzene Schokolade, Zucker und Vanille vorsichtig unterheben, dabei darauf achten, dass nicht zu viel gemischt wird.

3. Die Mousse in kleinere Schalen füllen und mindestens 3 Stunden, am besten über Nacht, kühl stellen.

4. Mit frischen Erdbeeren oder Früchten nach Wahl garnieren.

Sich ausschließlich pflanzlich zu ernähren, ist eine weitreichende Entscheidung. Rund eine Million Menschen in Deutschland ernähren sich heute vegan, schätzt der Vegetarierbund Deutschland auf Grundlage von Umfragen. Allein in Berlin gibt es inzwischen rund 50 vegane Restaurants, in München serviert selbst das Oktoberfest neben Fleisch auch tierfreie Holzfäller-Grillsteaks und veganen Leberkäse.

Falls Sie nach Silvester weiter Lust auf eine vegane Ernährung haben, probieren Sie doch mal das Rezept gebackene Aubergine mit Sesamcreme aus. (Vivian Werg)